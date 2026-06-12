Administratör till bolag i energibranschen
Adecco Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Varberg Visa alla administratörsjobb i Varberg
2026-06-12
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Varberg
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, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Vi söker en administratör till vår kund inom energibranschen i Varberg. Som administratör får du en viktig roll i en större, tekniskt avancerad och samhällsviktig verksamhet. I rollen ansvarar du för att koordinera och stötta det dagliga administrativa arbetet, vilket innebär att du fungerar som ett viktigt nav mellan olika funktioner och kontaktytor. Arbetet innebär ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid, med tidigast start 1/7 eller enligt överenskommelse och beräknas inledande pågå i 12 månader med goda chanser till förlängning.
Krav för tjänsten:
• 6-8 års arbetslivserfarenhet inom administration
• Mycket god vana av att arbeta i MS-office
• Kommunicera obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Om dig
För att lyckas i rollen som administratör ser vi att du är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad. Du har en god förståelse för vikten av sekretess och arbetar med hög regelefterlevnad. Vidare har du ett naturligt serviceinriktat förhållningssätt och trivs med att samarbeta samt ge stöd till både interna och externa parter.
Säkerhetsklassat uppdrag
Observera att detta uppdrag är säkerhetsklassat. En säkerhetsprövning, inklusive bakgrundskontroll, kommer därför att genomföras på slutkandidaten.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering kan vi i denna process använda oss av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande med sista ansökningsdag 2026-06-19.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco ́s växel 010 – 173 73 00 eller e-post: maja.nystrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Köpmansgatan 8 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Maja Nyström Maja.Nystroem@adecco.se Jobbnummer
9962299