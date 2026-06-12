Skolkurator till Stålforsskolan
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2026-06-12
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Vill du vara med och skapa en trygg, inkluderande och utvecklande skolmiljö för ungdomar? Stålforsskolan söker en engagerad skolkurator som vill vara en nyckelperson i vårt trygghetsarbete och bidra till en stark elevhälsa. Här får du möjlighet att göra verklig skillnad – varje dag.
Stålforsskolan är en högstadieskola med cirka 550 elever, centralt belägen i Eskilstuna, bara några minuters promenad från tågstationen. Vi är en skola på stark frammarsch, med fokus på trygghet, studiero och undervisning av hög kvalitet. I centrum för vår verksamhet står relationer – mellan elever, personal och vårdnadshavare. Vi arbetar nära varandra i tvålärarskap, i professionella lärgemenskaper och med kollegialt lärande som leds av våra erfarna förstelärare. Vårt trygghetsarbete är integrerat, systematiskt och proaktivt.
Tjänsten är ett vikariat från 10 augusti till 18 december 2026.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Som skolkurator är du en viktig del av skolans elevhälsoteam. Teamet består av skolsköterska, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare, socialpedagog och skolledning. Tillsammans arbetar ni nära skolans klassföreståndare för att främja elevernas hälsa, utveckling och trygghet.
I rollen jobbar du förebyggande och hälsofrämjande genom att genomföra skolsociala utredningar och bedömningar. Du har kontakt och samverkar med vårdnadshavare, socialtjänst och förebyggande team. Du erbjuder stödsamtal både enskilt och i grupp utifrån elevernas behov.
Du är också en del av skolans trygghetsteam, där ni arbetar med att förebygga, hantera och följa upp kränkningar och konflikter på ett strukturerat sätt. Som skolkurator är du dessutom delaktig i och driver skolans arbete med MVP (Mentors in Violence Prevention).
Vi söker dig som brinner för att skapa trygghet för elever och som har ett professionellt, engagerat och relationsskapande förhållningssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar inom skola, socialtjänst eller liknande verksamhet. I rollen behöver du ha erfarenhet av att arbeta med elever som har komplex skolbakgrund och normbrytande beteenden. Även god digital kompetens och känna dig trygg i att använda digitala verktyg är krav.
Personlig lämplighet är viktigt för denna tjänst. Du är lösningsfokuserad, lyhörd och trygg i dig själv även när situationer snabbt förändras. Du har ett starkt engagemang för ungdomars välmående och är duktig på att skapa tillitsfulla relationer. Med ett systemiskt tänk kan du både se individens behov och bidra till skolans övergripande utveckling.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-10 , upphör: 2026-12-18 .
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D.
Alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen behöver visa upp registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister i samband med anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261892". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals Gata 3D (visa karta
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631 86 ESKILSTUNA Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Louise Jansäter louise.jansater@eskilstuna.se Jobbnummer
9962289