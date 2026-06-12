SGU söker geovetare för arbete inom gruv- och mineralnäringsanalys
Sveriges Geologiska Undersökning / Geologjobb / Uppsala Visa alla geologjobb i Uppsala
2026-06-12
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Geologiska Undersökning i Uppsala
, Göteborg
, Lund
, Malå
, Sorsele
eller i hela Sverige
Har du ett starkt intresse för försörjningstrygghet och råmaterialets roll för att upprätthålla samhällets funktion och utveckling? Då kan det vara dig vi söker!
Med energiomställningen från fossilt till förnybart, utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle i ett osäkert geopolitiskt läge följer ett ökat behov av primära och sekundära råmaterial. Vill du som geovetare vara med och bygga och sprida den kunskap om mineralresurser som krävs för att Sverige ska kunna bidra till en trygg råmaterialförsörjning? Då är det här jobbet för dig.
Enheten Gruv och mineralnäringsanalys består av 12 medarbetare. Enheten ansvarar för framställning och tillhandahållande av information som beskriver prospekterings- och gruvnäringen, utför utredningar, samt medverkar i analyser kring lagstiftning och försörjningsanalyser som berör näringarna. Dessutom arbetar vi med internationella utbildningsuppdrag om gruvor och miljöPubliceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du ofta med flera uppgifter parallellt, både självständigt och i grupp. Uppgifterna är olika typer av utredningar, remisser, regeringsuppdrag som inkluderar exempelvis kunskapsinhämtning och analys samt sammanställning och granskning av information som relaterar till gruv- och prospekteringssektorn eller det moderna samhällets behov av metall- och mineralråvaror. Uppgifterna innebär exempelvis att ta fram underlag både genom snabba kunskapssammanställningar i avgränsade frågor samt att delta i det långsiktiga arbetet med insamling och uppbyggnaden av kunskap rörande Sveriges mineralresurser. Därför kan även fältarbete med kartering och provtagning ingå i tjänsten. I dina arbetsuppgifter kan det ingå att föra dialog med såväl näringsliv som andra myndigheter, nationellt och internationellt. Arbetet utförs till stor del tillsammans med kollegor, geologer och från andra discipliner.
Vårt arbete styrs i hög grad av uppdragsgivarnas behov och sker i olika utsträckning tillsammans med dem. I arbetsuppgifterna ingår också att presentera resultaten i rapportform och inför åhörare, vilket ställer höga krav på goda språkkunskaper.
Kompetens
Vi söker dig som har:
akademisk examen på lägst master- eller magisternivå eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivet, som SGU anser likvärdig och relevant för tjänsten.
mycket god förmåga att uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift
god förmåga att uttrycka dig väl i engelska i både tal och skrift
Meriterande erfarenheter och kompetens:
kunskap om svensk regionalgeologi och malmgeologi
erfarenhet av geologiskt fältarbete
kunskap om eller erfarenhet från prospektering, eller gruvsektorn
kunskap om arbete med efterbehandling av gruvor eller gruvrelaterade miljöfrågor
kunskap om eller erfarenhet av internationellt arbete, företrädesvis inom gruvnäringen
kunskap om eller erfarenhet av utredningsarbete
kunskap om eller erfarenhet av projektledning och projektarbete
B-körkort
Personliga kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen så är du bra på att ta instruktioner och samarbeta med såväl uppdragsgivare som med kollegor från olika expertområden inom myndigheten. Samtidigt är du självgående, tar ansvar för dina uppgifter som du strukturerar och driver självständigt. Du är nyfiken och ser utmaningar som en möjlighet till förbättring, samt har en vilja att dela med dig av kunskap och kan tydligt kommunicera resultat på ett lättbegripligt sätt. Du kommer att representera SGU utåt och därför är det även viktigt att du är kommunikativ och professionell i mötet med andra. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid, där sex månaders provanställning tillämpas. Tillträde under november 2026 eller enligt överenskommelse
Antal lediga tjänster: 1-2.
Anställningsort: Uppsala, Malå eller Luleå, ange i din ansökan vilken ort du är intresserad av.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 20 augusti 2026. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Dina meriter ska kunna styrkas genom uppvisande av originalhandlingar eller styrkt meritförteckning. Vi tillämpar ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. Som statlig myndighet omfattas SGU av offentlighetsprincipen. Det innebär att vi är skyldiga att lämna ut dina ansökningshandlingar om någon efterfrågar dem. SGU använder ett webbaserat rekryteringssystem som du ansöker genom via vår webbplats.
Vill du veta mer, hör av dig till Enhetschef Therese Bejgarn eller våra fackliga företrädare: Anna Ladenberger och Tomas Lindberg för Saco-S och Annika Törnkvist för ST-geologiska via vår växel 018-17 90 00.
Rekryteringen utför SGU i egen regi och vi undanber oss därmed telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Om SGU
Sveriges geologiska undersökning (SGU) är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige. Vi tillhandahåller geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. SGU sorterar under Klimat- och näringslivsdepartementet. Vår vision är att Sverige har en hållbar samhällsutveckling, att mark och vattenområden används och utvecklas för de ändamål de är bäst lämpade samt att mineralnäringen och andra naturresursbranscher är livskraftiga och ansvarstagande. SGU har idag cirka 300 anställda varav merparten arbetar i Uppsala. Övriga är stationerade på kontoren i Lund, Göteborg, Malå och Luleå. Läs mer på www.sgu.se
Diarienummer: 411-1421/2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Geologiska Undersökning
(org.nr 202100-2528)
Dragabrunnsgatan 77 (visa karta
)
752 36 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SGU - Uppsala Jobbnummer
9962297