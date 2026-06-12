Ekonomiassistent sökes för vikariatsuppdrag till kund i Uppsala
Bemannia AB (Publ.) / Ekonomiassistentjobb / Uppsala Visa alla ekonomiassistentjobb i Uppsala
2026-06-12
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Vi söker nu en ekonomiadministratör med minst 1 års erfarenhet som med kort varsel kan gå in som vikarie i en verksamhet inom offentlig sektor. Uppdraget passar dig som är självgående, serviceinriktad och snabbt kan sätta dig in i nya arbetsuppgifter och system.
Om uppdraget Uppdraget är ett konsultuppdrag via Bemannia med start omgående och pågår initialt under 3–4 månader. Finns eventuellt möjlighet till förlängning.
Omfattningen är i dagsläget cirka 30%, men kan utökas upp till 50% beroende på erfarenhet och verksamhetens behov. Uppdraget utför på plats hos kunden i Uppsala, kontorstider.
Dina arbetsuppgifter
Arbete med löpande redovisning och bokföring.
Arbete med huvudbokföring.
Arbete i ekonomisystem och administrativa stödsystem (Proceedo, Primula, Raindance, Unit4 ERP, Visma m.fl.).
Arbete med kontering.
Kontroll av fakturor, förberedande av underlag för databehandling och avstämning av kontosaldon.
Arbete med leverantörs- och kundreskontra.
Delta i bokslutsarbete.
Besvara frågor rörande in- och utbetalningar.
Hantering av reseräkningar, arvoden, kostförmåner och liknande ersättningar
Insamling och komplettering av saknade underlag till fakturor och reseräkningar
Kontroll och beredning av ekonomiska underlag
System
Arbetet sker huvudsakligen i:
Proceedo
Primula
RaindancePubliceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Gymnasieutbildning eller annan likvärdig utbildning.
Minst 1 års erfarenhet av arbete som ekonomiassistent.
Goda kunskaper i Microsoft Office eller likvärdiga program.
Erfarenhet av ekonomisystem, exempelvis Proceedo, Primula och Raindance.
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, både i tal och skrift.
För att lyckas i uppdraget ser vi att du är:
Noggrann och strukturerad
Självständig och initiativtagande
Serviceinriktad och kommunikativ
Van att hantera flera arbetsuppgifter parallellt
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 16 juni.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Emmy Eriksson, emmy.eriksson@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 842 03 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902608-2051481". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Uppsala C (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9962300