F & B Manager till Aspenäs Herrgård
Cerrolargo AB / Kockjobb / Lerum Visa alla kockjobb i Lerum
2026-06-12
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Vill du vara med och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster samtidigt som du utvecklar en lönsam och kvalitetsdriven verksamhet? Nu söker vi en engagerad och affärsdriven F & B Manager som vill ta ett helhetsansvar för Aspenäs Herrgårds mat- och dryckesverksamhet.
Om Aspenäs Herrgård
Vackert beläget vid sjön Aspen i Lerum, endast 20 minuter från Göteborg, erbjuder Aspenäs Herrgård en unik kombination av hotell, konferens, spa, restaurang och eventverksamhet. Här möts historisk herrgårdsmiljö, natursköna omgivningar och moderna mötesupplevelser. Vi välkomnar konferensgäster, weekendresenärer, bröllopspar och lokala besökare året runt.
Om rollen
Som F&B Manager har du det övergripande ansvaret för hela vår mat- och dryckesverksamhet. Du leder och utvecklar verksamheten med fokus på kvalitet, gästupplevelse, lönsamhet och medarbetarengagemang. Rollen är både strategisk och operativ. Ena dagen analyserar du nyckeltal och utvecklar nya koncept, nästa dag finns du ute i verksamheten och stöttar teamet när det behövs. Du ansvarar för allt från frukost, lunch och middag till konferensfika, event, dryckesprovningar och andra gästaktiviteter.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och utveckla den dagliga F & B-verksamheten med ansvar för kök och matsal.
Säkerställa hög kvalitet inom mat, dryck och service.
Rekrytera, coacha och utveckla medarbetare och arbetsledare.
Ansvara för schemaläggning och bemanningsplanering.
Utveckla attraktiva mat- och dryckeskoncept.
Driva försäljning, lönsamhet och verksamhetsutveckling.
Ansvara för budget, inköp, lager och leverantörskontakter.
Följa upp nyckeltal och identifiera förbättringsområden.
Säkerställa efterlevnad av livsmedelslagstiftning, alkohollagstiftning och hygienkrav.
Vem är du?
Vi tror att du är en engagerande ledare som trivs med att skapa resultat genom andra. Du har en naturlig förmåga att bygga starka team, skapa struktur och samtidigt behålla ett högt fokus på gästen. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av ledande befattning inom hotell-, restaurang- eller konferensverksamhet.
Hög kunskap om ekonomi, nyckeltal och lönsamhetsstyrning.
Framgångsrik erfarenhet av personalledning, rekrytering och kompetensutveckling.
Ett starkt affärsmässigt driv och ett genuint intresse för mat, dryck och service.
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Vi erbjuder
Aspenäs Herrgård erbjuder dig en nyckelroll i en verksamhet med höga ambitioner och stora möjligheter att påverka. Här får du ansvara för och utveckla hela mat- och dryckesupplevelsen, från koncept och gästupplevelse till lönsamhet och kvalitet. Du blir en del av ett engagerat team med en stark företagskultur där samarbete, service och utveckling står i fokus. I den unika herrgårdsmiljön, med närhet till både natur och stad, får du möjlighet att skapa nya koncept, event och upplevelser som stärker Aspenäs Herrgårds position som en av regionens mest attraktiva destinationer för möten, restaurangbesök och minnesvärda vistelser. Publiceringsdatum2026-06-12Övrig information
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Lön och tillträde enligt överenskommelse. Du rapporterar till Nina Björk som är Operativ Chef.
Placering: Aspenäs Herrgård, Lerums Kommun Kontaktuppgifter för detta jobb
I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Growisit - Vi rekryterar för besöksnäringen
För frågor om tjänsten:
Kontaktperson: Niclas Ingwall
Telefonnummer: 0706-48 62 47niclas.ingwall@growisit.se
Sista ansökningsdag är 2026-07-09 men vi genomför urval och intervjuer löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cerrolargo AB
(org.nr 559225-2075)
443 91 LERUM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Growisit Kontakt
VD - Rekryterare
Niclas Ingwall niclas.ingwall@growisit.se 070-648 62 47 Jobbnummer
9962283