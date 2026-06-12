Transportchef till Grönsakshallen Sorunda Stockholm
Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-12
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Vi söker en erfaren transportchef som kan leda en komplex distributionsverksamhet med höga krav på kvalitet, punktlighet och service. Hos oss ansvarar du för en transportorganisation som varje dag levererar färskvaror till restauranger, hotell och större kedjor – där varje leverans räknas.
Bland våra kunder finns några av Sveriges mest kräsna krögare. Det ställer höga krav på precision, flexibilitet och kundförståelse i hela vår verksamhet. Våra chaufförer är ofta de som möter kunden först, och transportavdelningen har därför en avgörande roll i hur vi uppfattas som leverantör.
Som transportchef har du det övergripande ansvaret för alla transporter som lämnar vårt lager i Stockholm och ansvarar för att skapa en säker, effektiv och välfungerande transportverksamhet. Verksamheten omfattar cirka 35 egna fordon och ett team på ca 40 personer.
Det här är en bred chefsroll där du kombinerar daglig drift med ledarskap, arbetsmiljö, arbetsrätt, bemanning, uppföljning, ekonomi och utveckling av arbetssätt. Rollen passar dig som har gedigen erfarenhet från transport/distribution och som är trygg i att leda både tjänstemän och kollektivanställda i en operativ miljö.
Om rollen
Som transportchef ansvarar du för att transportverksamheten fungerar i vardagen och utvecklas över tid. Du följer upp leveransprecision, kvalitet, kostnader, bemanning och kapacitet och arbetar aktivt för att skapa struktur, stabilitet och god framdrift.
Du leder genom dina transportledare och transportplanerare, men också genom egen närvaro i verksamheten. Det innebär att du behöver förstå både planeringen, chaufförernas arbetsmiljö och kundernas krav. Du säkerställer att rutiner, arbetssätt och beslut fungerar i praktiken och agerar när något behöver hanteras.
Rollen innebär ett nära samarbete med lager, inköp och försäljning. Tillsammans ser ni till att varuflödet fungerar från beställning till leverans och att kunderna får rätt varor i rätt tid, med den kvalitet och servicegrad de förväntar sig av oss.
Du ansvarar också för utveckling av transportflöden, ruttplanering, resursanvändning och uppföljning. I rollen ingår även kontakt med externa åkerier samt uppföljning av inhyrda resurser, fordon och kapacitet.
Ansvarsområden
daglig styrning, uppföljning och utveckling av transportverksamheten
personalansvar för din arbetsgrupp
arbetsmiljö, säkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete
bemanning, kapacitet och resursplanering
uppföljning av leveransprecision, kvalitet, kostnader och produktivitet
arbetsrättsliga frågor och facklig samverkan vid behov
rutiner, arbetssätt och efterlevnad av interna riktlinjer
samarbete med lager, inköp och försäljning.
uppföljning av fordonspark, externa åkerier och inhyrda resurser.Publiceringsdatum2026-06-12Profil
Du har gedigen erfarenhet av att leda en operativ transport/distributionsverksamhet. Du är van vid en vardag där leveranser ska fungera, resurser ska räcka till, problem behöver lösas snabbt och kvaliteten gentemot kund alltid måste hållas hög.
I rollen ansvarar du för att utveckla Grönsakshallens transportfunktion i Stockholm genom att sätta mål, ta fram handlingsplaner och driva aktiviteter som stärker både effektivitet, kvalitet och kundnytta. Du deltar i arbetet med affärsplanen, ansvarar för budget och utvecklingsinsatser inom din avdelning samt ansvarar för upphandlingar och kontakt med externa transportörer.
Du är en trygg och närvarande ledare med förmåga att skapa struktur, riktning och engagemang i en verksamhet med högt tempo. Du trivs nära driften, förstår vikten av tydliga arbetssätt och har lätt för att omsätta mål och beslut till en fungerande vardag.
Du har god förmåga att bygga förtroende, samarbeta och få människor att arbeta mot gemensamma mål. Samtidigt är du tydlig i dina förväntningar, följer upp det som är viktigt och agerar när något behöver hanteras. För att lyckas i rollen behöver du kunna kombinera affärs- och kundfokus med ett stabilt ledarskap. Du har gott omdöme, är lösningsorienterad och har förmåga att skapa framdrift även när förutsättningarna förändras.
Vi ser gärna att du har
gedigen erfarenhet från transport/distribution
dokumenterad chefserfarenhet från en operativ transportmiljö
god kunskap om regelverk kopplade till transportarbete
erfarenhet av att leda både tjänstemän och kollektivanställda
god kunskap om arbetsmiljöansvar, arbetsrätt och facklig samverkan
erfarenhet av bemanning, resursplanering och uppföljning av nyckeltal
vana att följa upp ekonomi, kvalitet, leveransprecision och effektivitet
god vana av administration och systemstöd, gärna SAP och Pin Deliver
god svenska i tal och skrift.
Erfarenhet från distribution av livsmedel, färskvaror eller annan tidskritisk distribution är meriterande. C-körkort och egen erfarenhet av arbete som chaufför är också meriterande, men inte ett krav.
Du erbjuds
Hos oss får du en viktig chefsroll i en verksamhet där transporterna har stor betydelse för kundnöjdhet, kvalitet och helheten i varuflödet. Du får möjlighet att påverka och utveckla en transportorganisation med engagerade medarbetare, höga ambitioner och en stark servicekultur.
Vi erbjuder en familjär och jordnära organisation med korta beslutsvägar, där vi gärna provar nya idéer och där ledarskapet har stor betydelse för vår fortsatta utveckling.
Du får också del av förmåner som tjänstepension, friskvårdsbidrag, fri tillgång till gym på jobbet, subventionerad massage, frukostmacka, färsk frukt, gott kaffe och möjlighet att köpa hem våra produkter till ett bra pris.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, 40 timmar per vecka. Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till kontorstid, men vår transportverksamhet pågår sju dagar i veckan, dygnet runt.Så ansöker du
Vill du veta mer om rollen är du välkommen att kontakta vår COO Anders Bendz på anders.bendz@sorundahallarna.se
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Vi vill ha din ansökan senast 2026-07-05. Processen innehåller bakgrundskontroll, tester och intervju.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag
(org.nr 556263-6810), https://www.martinservera.se/
126 30 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Martin & Servera - Grönsakshallen Sorunda Jobbnummer
9962294