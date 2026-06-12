Norsktalande Customer Support Specialist (teknisk) - Hybrid, Stockholm
Hero AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-06-12
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hero AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa riktigt bra kundupplevelser i en teknisk miljö och samtidigt använda din norska på daglig basis?
Nu söker vi en norsktalande Customer Support Specialist till vår kunds engagerade supportteam. Här får du en viktig roll i att säkerställa smidiga, professionella och effektiva kundupplevelser för kunder i både Norge och Sverige.
Du får möjlighet att arbeta i en hybridmodell (2 dagar kontor / 3 dagar hemifrån) med bas på kontoret i Stockholm.
Om rollen
I den här rollen är du en viktig del av kundens supportteam och hanterar inkommande ärenden via chatt, mejl och telefon (majoriteten sker via chatt och mejl).
Du arbetar med ett brett produktutbud i en plattform där cirka 90 % av ärendena är av teknisk karaktär från enklare "how-to"-frågor till mer avancerad felsökning.Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Hjälpa kunder via chatt, mejl och telefon med snabb, professionell service
Felsöka och guida kunder i systemet samt lösa tekniska problem
Hantera frågor kopplade till abonnemang, fakturor och användning av produkten
Dokumentera ärenden i CRM/system
Identifiera buggar och samarbeta med utvecklingsteam vid behov
Säkerställa hög kvalitet och arbeta mot uppsatta SLA:er och KPI:er
Bidra med förbättringsförslag för att utveckla processer och kundupplevelse
Vi söker dig som
Talar och skriver flytande norska och engelska
Har erfarenhet av kundservice, gärna i en teknisk support.
Har erfarenhet av felsökning i mjukvara/system (du behöver inte kunna koda, men ha en god teknisk förståelse)
Är strukturerad, tar ägarskap och driver ärenden från start till mål
Trivs med att arbeta mot mål och KPI:er
Är lösningsorienterad, prestigelös och har lätt för att samarbeta
Vi tror också att du är
Nyfiken och vill utvecklas inom både teknik och kundupplevelse
Social, energisk och trygg i kunddialoger
Van vid att arbeta med B2B-kunder
Om teamet & erbjudandet
Du blir en del av ett team på ca 18 personer med olika produktkompetenser
Hybridarbete: 2 dagar på kontoret (tisdag & onsdag), 3 dagar hemifrån
Kontorstider: Måndag-fredag 08-17.
En dynamisk och internationell miljö med kunder i flera länderÖvrig information
Start: Omgående eller enligt överenskommelse (konsultuppdrag på ca 3 månader med goda möjligheter till förlängning)
Välkommen med din ansökan!
Hur söker du?
Vi tar emot ansökningar via vår hemsida där du genom att klicka på knappen "ansök" längst ner i annonsen registrerar ditt cv. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut. Har du frågor besvaras dessa av rekryteringsansvarig Klara på klara.andersson@hero.se
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Att vara konsult hos Hero – mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team – någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag – inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
Välkommen till Hero! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7903307-2051474". Arbetsgivare Hero AB
(org.nr 556797-2533), https://career.hero.se
112 46 (visa karta
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112 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Hero Jobbnummer
9962296