Skolinformatör GSS/K vid Totalförsvarets skyddscentrum
Försvarsmakten / Militärjobb / Umeå Visa alla militärjobb i Umeå
2026-06-12
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Är du en god ambassadör för Försvarsmakten? Tycker du om att träffa nya människor? Då söker vi dig till rollen som skolinformatör!
Om förbandet
Vilka är vi? Totalförsvarets skyddscentrum (SkyddC) i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot CBRN-händelser – kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. 1.CBRN-kompaniet är Försvarsmaktens främsta resurs inom CBRN-området och vår personal tränas för att kunna lösa uppgifter med hög grad av komplexitet, till vardags såväl som vid kris och krig. Utöver beredskap och insatser leder kompaniet även värnpliktsutbildning för att krigsplacera soldater i armén, marinen och flygvapnet.
Om befattningen
Som skolinformatör ingår du i ett större nätverk av skolinformatörer placerade på en rad olika förband runt om i Sverige.
Din huvuduppgift är att öka kunskapen om Försvarsmakten. Detta gör du främst genom presentationer för elever i högstadie- och gymnasieskolor. Du gör det tillsammans med en kollega och ingår i ett team som planerar verksamheten och stödjer dig i ditt arbete.
Du möter även målgruppen på andra platser än i skolan. Det kan till exempel vara vid utbildningsmässor, fysiska och digitala event, prova-på-verksamhet och genom sociala medier. Arbetet innebär resor inom regionen och övriga Sverige. Du besöker skolor, mässor samt andra event där ungdomar finns. Resor sker med bil och vid behov med andra färdmedel.
Du är en viktig resurs för att stärka kunskapen om Försvarsmakten som myndighet och därmed bidra till att öka försvarsviljan i Sverige. https://www.youtube.com/watch?v=Oekmt9_9yXU&t=34s
KRAV
Kvalifikationer:
Grundutbildning med värnplikt senaste tre åren med anställningsbart militärbetyg
B-körkort (manuell)
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Personliga egenskaper:
Relationsskapande
Förtroendeingivande
Samarbetsförmåga
För att passa i rollen som skolinformatör tror vi att du är en person som tycker om att vara i olika sociala sammanhang och att ta egna initiativ i ditt arbete. Du inger förtroende i mötet med andra och du har en förmåga att arbeta mot gemensamma mål på egen hand såväl som i grupp. Eftersom du kommer möta många olika människor i ditt arbete är det också av vikt att du är flexibel i din kommunikation och kan anpassa ditt språk efter mottagaren.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete
Tidigare erfarenhet av arbete med sociala medier/kommunikation
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se/).
ÖVRIGT
Nivå: OR1-5
Anställningsform: Anställningen sker som GSS/K (Gruppbefäl, soldater och sjömän) med stöd av lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar. Försvarsmakten tillämpar provanställning i 6 månader och därefter anställning upp till 8 år med möjlighet till förlängning i 4år.
Arbetsort: Umeå
Hälsoundersökning genomförs inför anställning.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Peter Nilsson
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Viktor Häggström
Fackliga företrädare:
OFR/O: Mikael Mosten
SACO: Eric Uhlin Frankel
SEKO Mattias Jonsson
OFR/S Marcus Ljadas
Samtliga kontaktpersoner nås via växelnummer: 010-827 55 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-03. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för befattningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, i Umeå är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift så kallade CBRN-händelser. Enheten utvecklar inte bara Försvarsmaktens förband inom området utan säkerställer också förmågan vid Försvarsmaktens övriga delar. SkyddC arbetar därför med både utbildning och utvecklingsfrågor samt ansvarar för att vidmakthålla nationell och internationell beredskap på området. Centrumets funktion är försvarsgemensam vilket innebär ett löpande samarbete med ett antal myndigheter inom vårt sakområde. Vid SkyddC arbetar drygt 140 civilt och militärt anställda. Budgeten för enheten omsluter cirka 140 miljoner kronor per år.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
901 76 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9962298