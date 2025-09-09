Skolsköterska till Gullhögskolan
2025-09-09
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.
Gullhögskolan är kommunens högstadieskola. Här går 434 härliga elever. Vi är c:a 50 medarbetare som arbetar med grundskolans högstadium. I samma rektorsområde finns också förberedelsegruppen med nyanlända elever, modersmålsundervisning och studiehandledning, samt kommunens anpassade grundskola åk 1-9.
Tillsammans ansvarar alla vi som arbetar i verksamheterna för elevernas lärande och utveckling. Vi fokuserar att utveckla vår kompetens inom kognitionsvetenskap för lärande och undervisning och att utveckla våra lärmiljöer i anpassade grundskolan.
Tjänsten omfattar 100% i grundskolan åk 7-9. I det tvärprofessionella elevhälsoteamet finns alla professioner och funktioner representerade av minst en person per profession/funktion.
Du kommer att ha en skolsköterskekollega som arbetar 50% på Gullhögskolan riktat mot särskilda undervisningsgruppen, nyanlända och anpassad grundskolan och 50% kommuncentrala uppdrag.
Vi värnar det direkta arbetet med elever och söker dig som vill vara aktiv bland eleverna i skolvardagen och helheten och ta emot elever i stort och smått. Ditt medicinska perspektiv är viktigt.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter
* basprogrammet
* EHT
* öppen mottagning
* uppsökande verksamhet
* samverkan med skolans andra skolsköterska och andra professioner
* samverkan med pedagogisk personal och vårdnadshavare
* skolsköterskegruppen i kommunen
* dokumentation och journalföring
* kompetensutveckling
* bistå vid skolläkarmottagning
* rekvisitioner, remisser
* dagligt arbete med eleverKvalifikationerKvalifikationer
* legitimerad sjuksköterska och ha specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, öppen hälso- och sjukvård, eller skolsköterska.
Meriterande utöver ovan:
* tidigare erfarenhet av arbete som skolsköterska i grundskolans senare del
ÖVRIGT
I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårgårda kommun
Vårgårda kommun, Utbildning F-9
Rektor
Camilla Haglund camilla.haglund@vargarda.se 0733-575108
