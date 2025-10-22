Skolsköterska på VBU
Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, är ett kommunalförbund som bedriver gymnasial utbildning, vuxenutbildning, yrkeshögskoleutbildning och uppdragsutbildning. Vi arbetar på uppdrag av Ludvika och Smedjebackens kommuner. VBU har ca 250 anställda, ca 1 800 elever och omsätter ca 225 Mkr. Vår verksamhet bedrivs i Ludvika, Smedjebacken och Grängesberg. Mer information om våra olika skolor hittar du på vår hemsida.
Om dig
Vi söker nu en skolsköterska som vill bidra till våra elevers goda hälsa samt måluppfyllnad! Som skolsköterska ingår du i Elevhälsan, som har egen verksamhetschef. Du kommer att ingå i elevhälsoteam där det även finns kurator, specialpedagog, elevcoach samt studie - och yrkesvägledare. Vid behov går det att konsultera skolpsykolog och skolläkare. Dessa kan även arbeta med enskilda uppdrag.
Elevhälsoteamet i sin tur leds av rektor. Eventuellt kan du bli aktuell Som MLA-ansvarig. Då förväntas du se till att verksamheten följer gällande lagar och föreskrifter, säkerställa rutiner för vaccinationer, hälsosamtal, förvaring av produkter m.m.Publiceringsdatum2025-10-22Kvalifikationer
Vi söker dig som är en legitimerad sjuksköterska som i första hand har en vidareutbildning som skolsköterska, distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är meriterande. Vi journalför i PMO. Vana/erfarenhet av datajournal och intresse för dataadministration och utveckling av systemet mot elevhälsan ser vi som en fördel. Körkort är ett krav. Du arbetar tillsammans med två andra skolsköterskor.
Du är ansvarstagande och engagerad. Viktiga egenskaper är också noggrannhet och flexibilitet. Du är strukturerad och har egen förmåga att initiera och planera ditt arbete enligt de rutiner och processer som vi följer. Du tror precis som oss på att tillit byggs genom respekt och öppenhet i varje situation och i varje relation. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Önskvärt är om du tidigare jobbat som skolsköterska. Arbetsuppgifter
I samråd med skolledningen ansvara för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan och tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet.
Hälsosamtal är en del av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete där elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas utifrån individens egna behov och resurser, så att skolan ska bli en bra arbetsplats för alla elever.
I samverkan med elever och skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa.
Ge handledning och konsultation till skolpersonalen.
Bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas om det finns behov samt fullfölja vaccinationer enligt folkhälsomyndighetens allmänna vaccinationsprogram.
I MLA-uppdraget ska man ansvara för att rutiner följer lagar och föreskrifter, är kända, tillämpas och följs upp
Kontakta och samverka med flera olika myndigheter och instanser kopplat till aktuella ärenden.
Om anställningsvillkoren
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, dagtid med start efter överenskommelse. Semestertjänst. Provanställning förekommer samt vi begär uppvisande ur belastningsregistret vid anställning.
Lön enligt ÖK.
Om ansökan
Du ansöker genom att registrera din profil och bifoga ett personligt brev och CV i vårt rekryteringssystem. Sista ansökningsdag är den 21 november 2025. Intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Kontaktperson för detta jobb
Karin Pihlström
Rektor karin.pihlstrom@vbu.ludvika.se
0240-86876
Jennie Norberg
SkolsköterskaJennie.norberg@vbu.ludvika.se
0240-565964 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
