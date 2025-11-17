Sjuksköterska inom demensvård
Stift Bräcke Diakoni / Sjuksköterskejobb / Värmdö Visa alla sjuksköterskejobb i Värmdö
2025-11-17
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Bräcke Diakoni i Värmdö
, Stockholm
, Solna
, Vallentuna
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du sjuksköterska och vill bidra till en meningsfull vardag för äldre? På Pilhamns gårdar söker dig som vill ta en ledande roll i våra omvårdnadsteam och vara med i utvecklingen av verksamheten.
Din roll
Som sjuksköterska hos oss blir du en viktig del i arbetet med att bygga upp och leda omvårdnadsteam på Pilhamns gårdar. Alla sjuksköterskor delar kontor och har gemensamt omvårdnadsansvar. Var fjärde helg ansvarar du för tillsyn av hela boendet - då finns också tid avsatt för att träffa anhöriga. Övriga dagar arbetar du nära teamen på avdelningarna, där du ser till att de boende får god och trygg omvårdnad. Tillsammans utvecklar ni arbetet kring personcentrerad omvårdnad, delaktighet, utevistelse och socialt innehåll.
Vem vi söker
Vi söker dig som vill göra skillnad och bidra till att bygga upp en verksamhet med omtanke, kvalitet och utveckling i fokus. Vi värdesätter särskilt att du har:
- Intresse av en ledande roll i utvecklingen vår verksamhet.
- Trygghet i att fatta beslut och driva arbetet framåt utifrån professionella bedömningar.
- Förmåga att samarbeta och skapa motivation genom delaktighet.
- Ett bemötande som präglas av lyhördhet och respekt för varje människa.
Du är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Det är meriterande om du har arbetat på särskilt boende, haft omvårdnadsansvar eller erfarenhet av handledning.
Bräcke Pilhamns gårdar
På Pilhamns gårdar - ett av Bräcke diakonis fyra vård- och omsorgsboenden i Mälardalen - skapar vi en meningsfull och trygg vardag för äldre med kognitiv sjukdom. Här, mitt i den vackra naturen och det kulturhistoriska landskapet på Ingarö, formas en miljö som främjar både välmående och hemtrevnad. Sedan starten 2024 har vi med stort engagemang utvecklat verksamheten med arbetssätt som stärker individen och tar tillvara på den unika miljön. Att arbeta hos oss innebär:
Att vara del av en verksamhet som ständigt utvecklas genom samarbete och kunskapsutbyte, bland annat med Marie Cederschiöld högskola.
En roll där du får använda och utveckla ditt kunnande, med inflytande över planering och utveckling.
En individuell introduktion med personlig handledning.
Tillsammans med våra andra boenden - Hornstull, Villa Vesta och Reimersholme - delar vi samma värme, engagemang och fokus på individen.
Välkommen att söka tjänsten redan idag!
Följ oss gärna på Instagram: https://www.instagram.com/bracke_pilhamn/
Bräcke diakoni
Bräcke vård- och omsorgsboende Pilhamns gårdar är en del av den idéburna stiftelsen Bräcke diakoni, där vi återinvesterar överskott i utveckling, förbättringar och nya initiativ - alltid med människan i fokus.
Vi är en arbetsgivare för dig som värdesätter:
- En arbetsgivare som vilar på en stark medmänsklig värdegrund.
- En arbetsmiljö präglad av delaktighet och påverkan.
- Ett arbete där du gör skillnad för människor och samhället i stort.
- Trygghet och stabilitet - genom god arbetsmiljö, gott ledarskap, kollektivavtal och pensionsförmåner. Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/150". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke vård- och omsorgsboende Pilhamns gårdar Kontakt
Åsa Peterson 08-51451401 Jobbnummer
9607172