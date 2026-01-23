Sjuksköterska Hamnstadens Vårdcentral Lidköping
2026-01-23
Information om arbetsplatsen
Hamnstadens Vårdcentral i Lidköping är en privat vårdcentral inom Praktikertjänst.
Vi har för närvarande ca 10 700 patienter listade.
Sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska inom primärvård. Telefonrådgivning, akutmottagning, mottagningsarbete, och jourcentral. Kvalifikationer
Leg sjuksköterska, meriterande är vana från primärvården. Dina personliga egenskaper
Pålitlig, noggrann, kompetent, flexibel och ansvarstagande.
Övrig information
Arbetstiden kan diskuteras.
Intervjuer sker löpande och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
