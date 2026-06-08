Säljledare Borås · var med från start
Svenska Arbetsmiljögruppen i Väst AB / Säljarjobb / Borås Visa alla säljarjobb i Borås
2026-06-08
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Vi är ett etablerat bolag som nu bygger upp vår egen inhouse-försäljning för arbetsmiljö- och utbildningstjänster. Vi söker en säljledare som vill vara med och forma avdelningen från grunden – sätta strukturerna, bygga teamkulturen och leverera resultat.
Det här är inte en roll för den som vill förvalta. Det här är rollen för den som vill bygga.
Om rollen
Som säljledare har du det övergripande ansvaret för avdelningens försäljning och utveckling. Du leder och coachar säljteamet i det dagliga arbetet, ansvarar för teamets gemensamma budget samt din egen försäljning och driver kampanjer från idé till genomförande. Du sätter strukturer, följer upp nyckeltal och arbetar nära ledningen för att forma hur avdelningen växer. Här har du verkligt mandat att påverka – både resultat och arbetssätt.
Vi söker dig som
Du har dokumenterad erfarenhet av säljledning och coachning inom direktförsäljning via telefon och är van att ta ansvar för budget och resultat. Du är en naturlig ledare som engagerar och utvecklar människor omkring dig, och du trivs i en miljö där du kan sätta din prägel på något nytt. Meriterande är erfarenhet från försäljning av tjänster inom arbetsmiljö, utbildning eller liknande branscher.
Vad vi erbjuder
En nyckelroll i en ny avdelning inom ett etablerat bolag, konkurrenskraftig lön med provision, reella möjligheter att växa med avdelningen, ett engagerat team, modernt kontor i Borås och korta beslutsvägar där din röst räknas.
Intresserad?
Skicka ditt CV och några rader om dig själv till magnus@samg.se
– berätta gärna om din bakgrund inom säljledning och vad som lockar dig med rollen. Vi intervjuar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: magnus@samg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Arbetsmiljögruppen i Väst AB
(org.nr 556994-7327)
503 19 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arbetsmiljögruppen i Väst AB, Kontakt
VD
Magnus Ahnstedt magnus@samg.se 0708 459472 Jobbnummer
9953776