Produktionsledare med ansvar för OPS, automation och nya produktionsflöden
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-06-08
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Här utvecklas och tillverkas bakugnar som används av professionella bagerier över hela världen. Produkterna är kända för sin energieffektivitet, prestanda och långa livslängd. Som produktionsledare får du ansvara för den del av produktionen där några av företagets största utvecklingsinitiativ just nu tar form. Under de kommande åren väntar implementering av OPS, utveckling av kittningsflöden, ökad automation och flera investeringar som kommer att påverka hur fabriken arbetar framåt.
Om rollen
Du blir ansvarig för vår kunds CNC-avdelning, där en modern och automatiserad plåtbearbetningslina utgör navet i produktionen. Avdelningen består av erfarna operatörer och programmerare som arbetar i en modern och till stor del automatiserad plåtproduktion.
Rollen kombinerar ansvar för den dagliga produktionen med långsiktig utveckling av produktionsflöden, automation och arbetssätt. En viktig del av din roll är att driva övergången mot ett mer taktat produktionsflöde där material produceras och levereras i rätt tid till monteringen. Under de kommande åren kommer du att vara en central person i implementeringen av ett nytt OPS-system, utvecklingen av kittningsflöden och fortsatta automationssatsningar.
De investeringar som nu genomförs gör att rollen kommer ha stor påverkan på hur produktionen utvecklas under de kommande åren. Du arbetar nära produktion, planering, inköp, teknik och externa leverantörer. Samtidigt har du personalansvar för avdelningens operatörer och ansvarar för att verksamheten fungerar säkert, effektivt och med hög kvalitet.
Dina arbetsuppgifterLeda och utveckla CNC-avdelningens dagliga verksamhet
Ha personalansvar för operatörer, inklusive utvecklingssamtal och lönerevisioner
Driva implementeringen av OPS-system och utvecklingen mot kittningsbaserad produktion
Utveckla arbetssätt kring kittning och just-in-time-produktion
Ansvara för avdelningens produktionsplanering och resursutnyttjande
Koordinera arbetet mellan produktion, planering, inköp och teknik
Hantera avvikelser, reklamationer och rotorsaksanalyser
Säkerställa förebyggande och avhjälpande underhåll inom ansvarsområdet
Driva förbättringsarbete inom säkerhet, kvalitet och effektivitet
Bidra i kommande automations- och investeringsprojekt, exempelvis inom robotsvetsning
Vi söker dig somHar flerårig erfarenhet av att leda produktion inom tillverkande industri
Motiveras av att utveckla processer, flöden och arbetssätt tillsammans med andra.
Du behöver inte vara specialist på CNC-programmering eller plåtbearbetning, men du har tillräcklig teknisk förståelse för att kunna fatta beslut, driva utveckling och föra konstruktiva dialoger med operatörer, tekniker och leverantörer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du arbetat inom plåtbearbetning, CNC-styrd produktion eller verkstadsindustri. Vi ser också positivt på om du har erfarenhet och/eller utbildning inom projektledning.
Du är en person som gärna tar ansvar för att få saker att fungera i praktiken. Du är strukturerad och tydlig, men också nyfiken på att utveckla arbetssätt och processer över tid. Eftersom rollen innebär många kontaktytor behöver du kunna skapa förtroende hos både operatörer, kollegor och externa parter.
Vi tror också att du uppskattar miljöer där beslut kan omsättas till verklighet relativt snabbt och där du får möjlighet att påverka både teknik, arbetssätt och framtida investeringar.
Praktisk information
Omfattning: HeltidStart: Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstidPlacering: Upplands VäsbyRekryteringsansvarig: Anna PerssonLön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval och annonsen kan stängas innan tjänsten är tillsatt.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du initialt blir anställd av Friday. Ambitionen från både Friday och kund är att du efter en tid blir direktanställd hos kunden.
Om Friday
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering där alla ges samma möjlighet att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
113 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Kontakt
CM
Anna Persson anna.persson@friday.se Jobbnummer
9953778