Rektor till förskolorna Kronan och Skogsgården
Östersunds Kommun / Pedagogchefsjobb / Östersund Visa alla pedagogchefsjobb i Östersund
2026-06-08
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Vi arbetar för att förskolan ska vara rolig, trygg, lärorik och likvärdig för varje barn varje dag och det är ditt viktigaste uppdrag för dig som rektor hos oss. Vi har i flera år haft ett språkutvecklande förhållningssätt som fokus och det arbetet fortsätter vi med.
Förskolorna Kronan och Skogsgården ligger i Torvalla och där går ungefär 144 barn.
Ditt nya jobb
Som rektor i förskolan har du ett intressant och utmanande uppdrag där du får ta ansvar för verksamhetens vardag och utveckling. Ditt uppdrag sträcker sig utanför de förskolor som du är rektor för. Du har ett nära samarbete med övriga rektorer inom Odensala/Torvalla i det dagliga och operativa arbetet. Samtidigt ingår du i rektorsgruppen där det övergripande och långsiktiga utvecklingsarbetet för förskolan bedrivs. Rektorsgruppen består av ytterligare 17 rektorer som genom kollegialt utbyte och löpande kompetensutveckling för ett hållbart ledarskap gemensamt tar ansvar för förskolans kvalitet och likvärdighet samt för att förverkliga verksamhetsidé, mål och de beslut som fattas av barn- och utbildningsnämnden.
I rollen ingår personal- och arbetsmiljöansvar samt verksamhets- och ekonomiansvar. Vi erbjuder dig goda förutsättningar för att lyckas i din roll, med stöd från HR-konsulter, ekonomer och andra specialister. Som ny chef får du både en kommungemensam och verksamhetsspecifik introduktion baserat på dina tidigare erfarenheter.
Detta ingår i dina arbetsuppgifter
Låta barnens bästa vara din riktning
Ansvara för att verksamheten utvecklas i enlighet med skollagen, läroplan och övriga styrdokument
Utveckla den pedagogiska verksamheten
Planera, organisera, följa upp, utvärdera och analysera utbildningen
Leda, inspirera och engagera medarbetare
Ansvara för budget, personal och arbetsmiljö
Din kompetensPubliceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Relevant akademisk examen
Erfarenhet av pedagogiskt ledarskap
Erfarenhet av att arbeta inom förskola
Erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande
Tidigare rektorserfarenhet
Genomförd rektorsutbildning
Erfarenhet av att arbeta som chef med personalansvar
God datorvana
Vi söker dig!
Du är modig, engagerad och omtänksam i mötet med människor. Du är positiv i din kommunikation och väljer att tolka människor på bästa möjliga sätt. Det är en självklarhet för dig att fokusera på möjligheter och nya lösningar i stället för problem.
Som ledare har du tillit till att dina medarbetare har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på bästa sätt mot förskolans uppsatta mål och politiska uppdrag. Dina medarbetare känner sig sedda och bekräftade och du skapar handlingsutrymme så de kan nyttja sin fulla potential. Du har en god samarbetsförmåga och arbetar bra med andra människor, du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar och kan anpassa sättet du förmedlar ditt budskap till mottagaren.
Genom din erfarenhet av rektorsuppdraget förstår du komplexiteten i ditt uppdrag och är villig att utveckla dig själv och andra i din strävan att skapa bästa möjliga förutsättningar för dem vi är till för - barnen. Du är villig att ta dig an utmaningen med en förskola i utveckling med en positiv grundsyn och en vilja att bidra med erfarenhet och lösningar samt att lyssna in andras åsikter. Du hjälper kollegor och tillsammans gör ni varandra bättre.
En hälsning från din blivande chef
Hoppas att du känner dig lockad av ovanstående och vill komma och arbeta tillsammans med oss för en rolig, trygg, lärorik och likvärdig förskola. Det gäller faktiskt inte enbart för barnen. Det är viktigt för oss att även du som rektor har en rolig, trygg och lärorik anställning här hos oss.
Välkommen med din ansökan,
Elisabet Uitto
Skolchef och verksamhetschef för förskola, OB-omsorg, pedagogisk omsorg och öppna förskolan i Östersunds kommun
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
831 35 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Rektor och skyddsombud Sveriges Skolledare
Katarina Karlsson katarina.karlsson@ostersund.se +46722122961 Jobbnummer
9953779