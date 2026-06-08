Konferens och logistik ansvarig
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2026-06-08
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Konferens och logistik ansvarig
Vill du få stora arrangemang att fungera i praktiken – och vara den som får allt att hända?Publiceringsdatum2026-06-08Om företaget
Allmänna Barnhuset i Stockholm AB sprider kunskap om barns rättigheter och socialt arbete genom utbildningar, konferenser, publikationer och föreläsningar.
Vi arbetar nära forskning och praktik för att göra verklig skillnad för barn och unga och når varje år tusentals yrkesverksamma över hela Sverige. Allmänna Barnhuset i Stockholm AB är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
Om rollen
Nu söker vi dig som trivs i en nyckelroll där struktur, service och genomförande står i centrum.
Du arbetar både som konferensadministratör och logistikansvarig, med ansvar för att planera, samordna och genomföra våra aktiviteter och leveranser på ett effektivt och professionellt sätt.
Det här är en roll för dig som gillar när många delar ska falla på plats och som får energi av att skapa ordning, framdrift och hög kvalitet i varje detalj.
En central del av rollen kommer initialt att vara arbetet med Letterbox Club Sverige – ett nationellt läs- och lärfrämjande program för barn i social utsatthet. Arbetet omfattar samordning av logistik, utskick, planering och koordinering mot kommuner, leverantörer och externa samarbetspartners i takt med att verksamheten utvecklas och växer. https://allmannabarnhuset.se/vart-arbete/barn-i-sociala-barnavarden/letterbox-club/
Den andra stora delen av rollen är det praktiska genomförandet av Barnrättsdagarna – världens största barnrättskonferens – som varje år samlar yrkesverksamma, myndigheter, forskare och organisationer från hela Sverige. Rollen omfattar planering, koordinering och genomförande av konferensen tillsammans med interna och externa aktörer, samt ansvar för flera mindre konferenser och arrangemang under året. https://www.barnrattsdagarna.se/
Det här kommer du att göra:
Konferensadministration
Planera och administrera konferenser och arrangemang från start till genomförande
Hantera deltagaradministration, bokningssystem och löpande kommunikation
Samordna bemanning, talare och utställare och säkerställa att allt runt deras medverkan fungerar smidigt
Boka resor, boende och praktiska arrangemang för talare
Koordinera kost, logi, lokaler, teknik och leverantörer
Säkerställa en professionell och välfungerande deltagarupplevelse
Logistik
Ansvara för logistikflöden från beställning till leverans
Planera och koordinera packning, utskick och leveranser
Samarbeta med leverantörer, partners och kunder
Säkerställa kvalitet, struktur och effektivitet i alla delar av flödet
Identifiera förbättringar och utveckla arbetssätt
Arbeta aktivt med försäljning samt arbeta aktivt med sponsring och partnerskap
Vem vi söker
Du är handlingskraftig och gillar att ha koll på många saker samtidigt utan att tappa detaljerna. Du är lösningsorienterad, serviceinriktad och trivs i en roll där du får ta ansvar och driva arbetet framåt.
Vi tror att du har:
Relevant högskoleutbildning
Erfarenhet av administrativt arbete, koordinering eller projektstöd
Erfarenhet av logistik, planering eller genomförande av aktiviteter och evenemang
Vana av att arbeta med många kontaktytor och externa parter
Mycket god organisatorisk förmåga
God kommunikativ förmåga i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av konferenser eller event
Erfarenhet av bokningar, resor eller deltagarhantering
Erfarenhet av logistiska flöden där många detaljer ingår
• Erfarenhet av enklare grafisk formgivning och arbete i digitala kommunikationsverktyg
Varför jobba hos oss?
Hos oss får du en roll där ditt arbete märks – på riktigt.
Du blir en del av en engagerad organisation med korta beslutsvägar och ett tydligt samhällsuppdrag. Här får du möjlighet att kombinera struktur, service och genomförande i en roll med stor variation.
Praktisk information
Placering: Stockholm
Anställning: 100 %, tillsvidare (provanställning 6 månader)
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till anders.karlbom@allmannabarnhuset.se
senast den 21 juni.
Märk ansökan: Konferens och logistik ansvarig
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
E-post: anders.karlbom@allmannabarnhuset.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konferens och logistikansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allmänna Barnhuset
, https://allmannabarnhuset.se/
Döbelnsgatan 50 (visa karta
)
113 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Allmänna Barnhuset i Stockholm AB Kontakt
VD
Anders Karlbom anders.karlbom@allmannabarnhuset.se 0733764502 Jobbnummer
9953777