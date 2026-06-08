Produktionsingenjör, där konstruktion möter produktion
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2026-06-08
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Var med och utveckla produktionen bakom några av världens mest avancerade bakugnar.
Om rollen
Det här är en roll för dig som vill vara nära verksamheten och som tycker att de mest intressanta utmaningarna finns i gränssnittet mellan produktion och konstruktion. Du kommer att arbeta med allt från avvikelsehantering och rotorsaksanalyser till utveckling av tillverkningsmetoder, arbetsinstruktioner och produktionsprocesser.
Här byggs produkter som kombinerar mekanik, plåtbearbetning, svetsning, el och styrteknik i en avancerad tillverkningsmiljö. Som produktionstekniker /-ingenjör tar du en central roll i arbetet med att utveckla processer, stötta produktionen och driva långsiktiga förbättringar. Samtidigt befinner sig företaget i en fas där man vill ta nästa steg i förbättringsarbetet genom att bli ännu bättre på att arbeta systematiskt, förebyggande och långsiktigt. Där får du en viktig roll.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som produktionstekniker /-ingenjör arbetar du nära produktionen varje dag och ger tekniskt stöd till verksamheten. Du blir en viktig länk mellan produktion, kvalitet och konstruktion och bidrar till att avancerade produkter kan tillverkas säkert, effektivt och med hög kvalitet.
Du kommer bland annat att:
Driva produktionstekniska förbättringar med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet.
Stödja produktionen vid avvikelser och rotorsaksanalyser.
Delta i arbetet med kund-, leverantörs- och interna avvikelser.
Identifiera grundorsaker och säkerställa att långsiktiga åtgärder genomförs.
Utveckla arbetsmetoder, tillverkningsprocesser och arbetsinstruktioner.
Arbeta med förbättringar inom plåtbearbetning, svetsning, montering och elmontage.
Samverka med konstruktionsavdelningen kring produktutveckling, tillverkningsbarhet och konstruktionsförändringar.
Delta i och driva förbättringsprojekt enligt LEAN-principer.
Bidra till utvecklingen av ett mer systematiskt och långsiktigt arbetssätt inom produktionsteknik.
Vi söker dig somHar en eftergymnasial utbildning inom produktionsteknik, maskinteknik eller motsvarande
Har några års erfarenhet från tillverkande industri
Har god förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar och underlag
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Du har sannolikt arbetat i en produktion där plåtbearbetning, svetsning, montering eller elmontage varit en naturlig del av verksamheten. Du behöver inte vara specialist inom alla områden, men du har en god teknisk förståelse och tycker om att lösa problem tillsammans med produktionen.
För att lyckas i rollen tror vi att du är nyfiken, analytisk och lösningsorienterad. Du gillar att förstå varför problem uppstår och motiveras av att hitta hållbara lösningar snarare än snabba genvägar.
Du trivs med många kontaktytor, har lätt för att samarbeta och känner dig bekväm med att röra dig mellan produktion, konstruktion och kvalitet i vardagen.
Praktisk information
Omfattning: HeltidStart: Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstidPlacering: Upplands VäsbyRekryteringsansvarig: Anna PerssonLön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval och annonsen kan stängas innan tjänsten är tillsatt.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du initialt blir anställd av Friday. Ambitionen från både Friday och kund är att du efter en tid blir direktanställd hos kunden.
Om Friday
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering där alla ges samma möjlighet att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
113 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Kontakt
CM
Anna Persson anna.persson@friday.se Jobbnummer
9953783