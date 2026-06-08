Restaurangbiträde till Shawarma bar foodtruck

M & P Restaurang i Visby AB / Restaurangbiträdesjobb / Norrköping
2026-06-08


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Restaurangbiträde sökes till Shawarma Bar Matvagn i Norrköping under sommaren
Vi söker en engagerad restaurangbiträde som vill bli en del av vårt team i vår shawarma-matvagn i Norrköping.
Vi söker dig som:
• Trivs med att arbeta i högt tempo
• Är serviceinriktad och gillar kundkontakt
• Har kassavana
• Är ansvarstagande och flexibel
• Talar svenska (krav)

Publiceringsdatum
2026-06-08

Dina arbetsuppgifter
• Ta emot beställningar och hantera kassan
• Servera mat och ge god service till kunder
• Förbereda enklare mat och råvaror
• Hålla rent och ordning i matvagnen
Erfarenhet från restaurang eller snabbmatsbranschen är meriterande, men rätt inställning är viktigast.
Låter det intressant? Skicka din ansökan till info@shawarmabar.se eller kontakta oss för mer information.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: info@shawarmabar.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
M & P Restaurang i Visby AB (org.nr 559227-3923)
Gamla torget (visa karta)
602 23  NORRKÖPING

Arbetsplats
Shawarma bar foodtruck

Kontakt
patrick choufani
info@shawarmabar.se
0760150222

Jobbnummer
9953780

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