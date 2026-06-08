Pedagogisk spetskompetens till Studiegården på Östbergskolan
Östersunds Kommun / Speciallärarjobb / Östersund Visa alla speciallärarjobb i Östersund
2026-06-08
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Vill du inspirera barn och unga genom ditt pedagogiska arbete? Just nu söker vi en specialpedagog eller specialärare eller erfaren lärare för Östbergskolan och dess studiegård. Vi lägger stor vikt i att du är duktig på relationsskapande arbete mot elev och vårdnadshavare eller i samverkan inte nödvändigtvis din legitimation inom skolan. Utan du som vill vara med och utveckla vår undervisning och bidra till elevernas lust att lära välkomen att söka.
Om Oss
Östbergsskolan är en 4-9 skola med ca 420 elever med tillhörande fritidshem och ligger centralt i Östersund på Frösön. Vi har nära till friluftsliv och natur och med cykelavstånd till Östersunds centrum och andra stadsdelar. Här varvas aktivt friluftsliv med utvecklande arbetsliv, det är nära till jobb, vänner och skola. Östersund är också den expansiva universitetsstaden, där forskning och näringsliv utvecklas tillsammans, samtidigt som nya stadsdelar uppstår och utbuden breddas. Östersund är i spännande utveckling nu, och du är välkommen att växa med oss.
Din nya tjänst
Som specialpedagog/ speciallärare / lärare i den här tjänsten kommer du tillsammans med en annan lärare att arbeta med pedagogiskt utveckling med utgångspunkt från vår studiegård och först och främst med elever som är i behov av extra stöd. Du kommer arbeta inom hela skolans 4-9 struktur men i huvudutsträckning från högsatidet ( 7-9 ). Du kommer ingå i skolans EHT-team, genomföra handledning till personal samt arbeta aktivt med elever och vårdnadshavare, ämneslärare och handeldare med då ex i kartläggning, elevhälsomöten, individuellt stöd och i samverkan. Du kommer hjälpa till med åtgärdsprogram och undervisning. Vi ser att det är viktigt med relationsskapande arbete och lägger stor vikt med rätt person i studiegården än möjlig legitimation inom skolan. På skolan vidare i teamet så arbetar idag två specialpedagoger i fördelning mot mellanstadiet samt högstadiet. Skolan har två skolsocionomer som arbetar som närvarocoacher nära elever samt övriga i elevhälsoteamet som man då blir en del av. Publiceringsdatum2026-06-08KvalifikationerKvalifikationer
Behörig Specialpedagog/ Speciallärare/ Lärare
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Bra relationsskapande arbete
Bra samarbetsförmåga
Meriterande
God kunskap mot digitalt arbete och datorvana
Tidigare undervisningserfarenhet
Erfarenhet med arbete mot grundskolans senare del
Har erfarenhet att arbeta nära elever som har svårt att nå måluppfyllelse flr grundskolan.
Vi söker dig!
Vi söker dig som har ett tydligt och starkt ledarskap och förmågan att fånga och inspirera elevgrupper och kollegor. Du utvecklar ständigt undervisningen och stödjer elever i deras lärandeprocess och har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du har god förmåga att skapa goda relationer, är tydlig och inlyssnande och har god samarbetsförmåga och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vi ser gärna att du samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra och skapar engagemang och delaktighet. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du uttrycker en positiv attityd till ditt arbete, verksamheten och organisationen. Handlar i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policys och riktlinjer. Du har fördjupande kunskaper om matematikinlärning och eller läs- och skrivinlärning.
Vi ser gärna att du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du har förmågan att förändra din inriktning när målen och eller förutsättningar ändrar sig. Samt att du är väl förtrogen med skolans styrdokument.
Välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Fritzhemsgatan 29 (visa karta
)
832 44 FRÖSÖN Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
rektor
Morgan Bygdell morgan.bygdell@ostersund.se +46764276235 Jobbnummer
9953773