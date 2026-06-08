Head of SEM till Adgrabber
Adding People AB / Marknadsföringsjobb / Jönköping Visa alla marknadsföringsjobb i Jönköping
2026-06-08
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eller i hela Sverige
Därför är du viktig
Du vet att framgångsrik SEM handlar om mer än klick och konverteringar. Det handlar om att förstå affären bakom siffrorna, se möjligheterna i datan och omsätta insikter till verkliga resultat.
Hos Adgrabber får du en nyckelroll i att utveckla både kunder, affärer och erbjudandet inom SEM. Du blir personen som sätter riktningen, driver utvecklingen framåt och hjälper företag att växa genom smarta, datadrivna marknadsföringsinsatser.
Det här är Adgrabber
Adgrabber är en strategisk marknadsbyrå som skapar kostnadseffektiv marknadsföring med mätbart affärsvärde.
Här finns medierådgivare och specialister inom strategi, medieköp och SEO. Tillsammans med ett nätverk av noggrant utvalda partners erbjuder Adgrabber ett heltäckande kunderbjudande inom marknadsföring. Oavsett var kunderna befinner sig i världen hjälper teamet dem att nå sina mål.
Resan började i Jönköping 2018. Kort därefter öppnade kontoret i Stockholm och idag finns Adgrabber även i Göteborg. Det är en byrå med höga ambitioner, stark specialistkompetens och ett tydligt fokus på att skapa resultat som gör skillnad.
Vår kultur
På Adgrabber kombineras strategi, kreativitet och affärsfokus med värme, prestigelöshet och nyfikenhet.
Här arbetar människor som gillar att utmana både sig själva och sina kunder för att nå längre. Samtidigt finns en stark tro på samarbete, kunskapsdelning och att framgång skapas tillsammans.
Du blir en del av en verksamhet i utveckling där nya idéer välkomnas, initiativ uppskattas och där alla får möjlighet att påverka både sin egen och företagets resa framåt.
Fokus i din roll
Som Head of SEM ansvarar du för att utveckla och driva Adgrabbers erbjudande inom sökannonsering. Du arbetar både strategiskt och operativt med kunder som vill ta nästa steg i sin digitala marknadsföring.
Du blir en viktig rådgivare i kunddialogen och hjälper företag att omsätta affärsmål till konkreta SEM-strategier med tydliga KPI:er och mätbara resultat.
I rollen kommer du bland annat att:
Utveckla, genomföra och optimera PPC-strategier med fokus på Google Ads, Youtube och tillhörande plattformar
Ansvara för kampanjuppsättning, budgetallokering och löpande optimering
Genomföra analyser, A/B-tester och resultatuppföljningar
Skapa insiktsdriven rapportering och rådgivning till kunder
Vidareutveckla Adgrabbers erbjudande och arbetssätt inom SEM
Bidra i införsäljning och affärsutveckling
Hålla dig uppdaterad kring nya teknologier, plattformar och möjligheter inom området
Om vi får önska
Vi tror att du har några års erfarenhet av SEM och känner dig trygg i både det strategiska och operativa arbetet.
Dessutom ser vi gärna att du:
Har arbetat med Google Ads, YouTube Ads och strategisk budgetplanering
Är certifierad inom Google Ads och Google Analytics
Har god erfarenhet av GA4, Google Tag Manager, Google Data Studio, Google Sheets och Feed management verktyg samt Excel
Har ett starkt affärsfokus och förmågan att koppla marknadsföring till affärsmål
Är van att analysera data och fatta beslut baserat på insikter
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Kanske arbetar du idag som SEM-specialist, konsult eller digital marknadsförare och är redo att ta ett större ansvar för affären och utvecklingen inom området.
Vi blir extra glada om du också har erfarenhet av
JavaScript, Python, PHP eller AdWords-script
SEO, CRO/UX, Meta Ads eller programmatic
Dataanalys i andra analysplattformar (t.ex. Matomo, Piwik mfl.)
God förståelse och erfarenhet av Supermetrics
Är det rätt plats för dig?
Du gillar att ta ansvar, driva utveckling och hitta nya vägar framåt. Samtidigt är du en lagspelare som gärna delar med dig av kunskap, idéer och perspektiv.
För att trivas hos Adgrabber tror vi att du är nyfiken, lösningsorienterad och motiveras av att skapa resultat tillsammans med andra. Du uppskattar en kultur där människor bryr sig om varandra, kompetens värdesätts och det finns utrymme att påverka.
Vill du vara med och utveckla framtidens SEM-erbjudande på en byrå med höga ambitioner och stark tillväxt? Då kan det här vara rätt plats för dig.
Bra att veta
Placering i Göteborg, Stockholm eller Jönköping.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning.
Du rapporterar till byråchef Stockholm, Robin Thyselius.
Sista ansökningsdag är 21 juni – visa ditt intresse snarast, vi tillämpar löpande urval.
Har du frågor? Kontakta rekryteringskonsult Elina Terne, 073-039 70 04 eller elina@addpeople.nu
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
(org.nr 559161-8714)
554 54 JÖNKÖPING Arbetsplats
Addpeople Jobbnummer
9953772