Kurator - Ekebyholmsskolan

Ekebyholmsskolan Aktiebolag / Kuratorjobb / Norrtälje
2026-06-08


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Vi söker dig som är utbildad socionom eller socialpedagog. Tjänsten som kurator är ett vikariat på ett år.
50-100 % beroende på om det kan kombineras med andra uppdrag på skolan.
Ekebyholmsskolan grundades 1932 och är en av de äldsta kristna friskolorna i landet. Utbildningen bygger på en kristen grund. Det leder till att vi på ett särskilt medvetet sätt arbetar med den värdegrund som beskrivs i läroplanen, samt att vi vill träna våra elever att bli självständiga tänkare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
E-post: rektor@ekebyholm.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ekebyholmsskolan Aktiebolag (org.nr 556251-2425)
Ekebyholm (visa karta)
762 91  RIMBO

Arbetsplats
Ekebyholmsskolan

Kontakt
rektor
Johannes Axelsson
rektor@ekebyholm.se

Jobbnummer
9953782

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