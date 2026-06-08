Kurator - Ekebyholmsskolan
Ekebyholmsskolan Aktiebolag / Kuratorjobb / Norrtälje Visa alla kuratorjobb i Norrtälje
2026-06-08
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Vi söker dig som är utbildad socionom eller socialpedagog. Tjänsten som kurator är ett vikariat på ett år.
50-100 % beroende på om det kan kombineras med andra uppdrag på skolan.
Ekebyholmsskolan grundades 1932 och är en av de äldsta kristna friskolorna i landet. Utbildningen bygger på en kristen grund. Det leder till att vi på ett särskilt medvetet sätt arbetar med den värdegrund som beskrivs i läroplanen, samt att vi vill träna våra elever att bli självständiga tänkare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18
E-post: rektor@ekebyholm.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekebyholmsskolan Aktiebolag
(org.nr 556251-2425)
Ekebyholm (visa karta
)
762 91 RIMBO Arbetsplats
Ekebyholmsskolan Kontakt
rektor
Johannes Axelsson rektor@ekebyholm.se Jobbnummer
9953782