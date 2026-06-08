Extrajobb som snickare i Stockholm vid behov!
BarnRD AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2026-06-08
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Hej!
Vi på Barnredo är ett mindre företag som specialserar sig på installation av säkerhetslösningar och renoveringar för barn, seniorer och husdjur. Just nu söker vi en erfaren och hantverkskunnig medarbetare för mindre snickerijobb och installationer vid behov.
Om arbetet
Vi har mindre projekt där vi behöver hjälp på deltid/extra (till en början ungefär ett jobb i månaden). Arbetsuppgifterna varierar från projekt till projekt och inkluderar bland annat:
Montering av barngrindar och djurburar
Möbelförankring, ramper och andra trygghetsanpassningar
Målning
Mindre renoveringar, ombyggnationer och andra förekommande snickeriarbeten
Detaljer
Arbetsområde: Stockholm
Anställningsform: Extra / Vid behov
Lön: 210 kr/tim
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet av snickeri och hantverksarbete
Är noggrann, självgående och tar stort eget ansvar
Talar och förstår flytande svenska
Meriterande: Om du även talar spanska och/eller engelska
Vi erbjuder:
Ett flexibelt arbete som är lätt att kombinera med annat
En trevlig och trygg arbetsmiljö
Goda möjligheter till ett fortsatt och mer långsiktigt samarbete i framtida projekt
Är du intresserad eller vill du veta mer? Skicka ett meddelande och ditt CV via mejl: support@barnredo.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: support@barnredo.com Arbetsgivare BarnRD AB
(org.nr 559521-6580)
103 16 STOCKHOLM Jobbnummer
9953781