Sjuksköterska bvc, Vansbro vårdcentral
2026-01-19
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Primärvården är navet i hälso- och sjukvården och vi ska bedriva en god och säker vård för våra invånare. Vårdcentral Vansbro ligger i Vansbro kommun och har ca 6500 listade patienter. Hos oss arbetar olika yrkeskategorier så som läkare, sjuksköterskor/distriktssköterskor, undersköterskor, samtalsterapeuter, medicinska sekreterare, verksamhetsutvecklare, vård-och rehabkoordinator, barnmorskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Uppdraget för Primärvården i Dalarna är formulerat i överenskommelse med Vårdvalsenheten. Arbetsinnehållet på BVC bedrivs med stöd från BHV-enheten.
Sjuksköterska bvc, Vansbro vårdcentralPubliceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Vi söker en Distrikts-/Barnsjuksköterska som kommer vara med och dela på ansvaret på BVC. BVC-sjuksköterskan är en nyckelperson i barnhälsovårdsteamet på BVC då den största delen av barnhälsovårdsarbetet utförs av BVC-sjuksköterskan. Arbetet på BHV omfattar, förutom att främja och stödja ett övergripande somatiskt perspektiv, även ett folkhälsoinriktat och psykosocialt perspektiv. Det förutsätter att BVC-sjuksköterskan har nära samarbete med ett flertal professioner kring barnets hälsa, samverkar med andra aktörer i vårdkedjan t ex familjecentral och med andra verksamheter. Som BVC-sjuksköterska stödjer du föräldrarna aktivt genom tidsbeställda besök, föräldragrupper, telefonrådgivning och hembesök. I ditt arbete har du stöd från BHV-enheten och arbetar efter det nationella basprogrammet. Du får ett stimulerande arbete med möjlighet till regelbunden kompetensutveckling via BHV-enheten. BVC-sjuksköterskan arbetar utifrån en hälsopedagogisk helhetssyn och stödjer aktivt föräldrarna och stärker deras tilltro till sin egen kompetens och problemlösningsförmåga enligt Barnhälsovårdens nationella program.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska eller med inriktning hälso- och sjukvård för barn och ungdom.
B-körkort är ett krav.
Meriterande:
Vana från primärvård och av att arbeta i vårt journalsystem Cosmic.
Som person har du ett professionellt bemötande i kontakten med barnen och deras familjer och skapar förtroende. Arbetsuppgifterna inom BHV kräver hög barnkompetens och ett barnperspektiv. Du ska ha god förmåga att samarbeta med andra instanser och samtidigt arbeta självständigt, ta ansvar för ditt uppdrag och vara flexibel och stresstålig.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
