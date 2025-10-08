Sjuksköterska avd 27 Falun
2025-10-08
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Intresserad av kardiologi och en arbetsplats att trivas och utvecklas i? På avdelning 27 vårdar vi patienter med olika hjärt- och kärlsjukdomar, både akuta och kroniska tillstånd. Här möter du ett brett spektrum av vårdsituationer - från avancerad hjärtsvikt till arytmier och hjärtinfarkt. Vår verksamhet präglas av ett nära samarbete mellan undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och andra professioner.
Sjuksköterska avd 27 FalunPubliceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att få arbeta med de fantastiska och givande arbetsuppgifterna som vården kring kardiologiska sjukdomar innebär tillsammans med både nyare och erfarna kollegor där varje arbetspass är bemannat med van personal med mångårig erfarenhet. Oavsett om du har tidigare erfarenhet eller är helt ny i yrket får du en trygg introduktion som anpassas individuellt. Under din första tid hos oss får du föreläsningar inom kardiologins alla delar, utbildning och handledning i EKG-tolkning samt A-HLR med repetitionsutbildning 2 gånger/ år.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska
• Har ett stort intresse för hjärtsjukvård och vill utvecklas inom området.
• Är flexibel, ansvarstagande och trivs i en miljö med högt tempo.
• Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning till teamarbete.Dina personliga egenskaper
Vi värdesätter personliga egenskaper som att du bemöter andra med ett professionellt förhållningssätt, skapar förtroende och tar hänsyn till andra. Flexibilitet är en viktig egenskap då situationer snabbt kan förändras, från vård och omvårdnad i lugnare skede till akuta händelser. Du trivs i en miljö där det händer mycket och där din insats gör skillnad - varje dag.
Välkommen att bli en del av vårt team!

Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:725". Omfattning
