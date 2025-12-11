Självgående smed sökes i Norrköping. .
Optima Bemanning AB / Svetsarjobb / Norrköping Visa alla svetsarjobb i Norrköping
2025-12-11
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Optima Bemanning AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Optima bemanning AB är ett bemannings och rekryteringsföretag med inriktning emot den tunga industrin. Vi arbetar på uppdrag från kund över hela Sverige. Vi har säte i Östergötland. Du som söker har många år inom tillverkande industri.
#jobbjustnu
Vi söker just nu en självgående, duktig smed till vår kund utanför Norrköping.
Giltig svetsareprövning på EN-9606, 111 är önskvärt. Meriterande även med giltig 136 MaG.
Vidare är du av självständig karaktär och en problemlösare, men har inga problem att ventilera och diskutera arbetssättets gång med dina medarbetare.
Du har en gymnasieutbildning i botten och har bred industriell erfarenhet sedan tidigare.
Eventuellt certifikat på pinne (111) bifogas i din ansökan.
Arbetet består av självständigt montage och svetsning av stålkonstruktioner ute på olika arbetsplatser omkring Norrköping.
Du är van vid olika moment på en byggarbetsplats och du har inga problem med att läsa och förstå svets och byggritningar.
Din kunskap inom pinnsvetsning är avgörande för ett fullgott utfört arbete och det ställs höga krav från vårt kundföretag på svetsarförband och mått.
Du har flera år i branschen och du tycker om och brinner för ditt arbete! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Via e-post
E-post: jobb@optimabemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Smed Norrköping.". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Optima Bemanning AB
(org.nr 559108-6854), http://www.optimabemanning.se
605 70 SVÄRTINGE Arbetsplats
Optima Bemannaning AB Jobbnummer
9640369