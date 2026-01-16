Siemens Energy söker en Teknisk Support!
Adecco Sweden AB / Supportteknikerjobb / Norrköping
2026-01-16
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Norrköping
Publiceringsdatum2026-01-16
Siemens Energy söker nu en medarbetare till Tools & Instrument - Instrument- & Verktygsservice. Avdelningen levererar verktyg och instrument till projekt som omfattar både nyinstallation av turbiner och serviceuppdrag. Verksamheten hanterar årligen cirka 3 000 ordrar, och all kalibrering sker i Siemens Energys eget ackrediterade laboratorium.
I rollen blir du en viktig del av den tekniska supportfunktionen och bidrar till att säkerställa att rätt instrument och verktygskit levereras med korrekt innehåll, i rätt tid och enligt högt ställda kvalitetskrav.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Skapa och underhålla utrustnings- och verktygsstrukturer i SAP
• Skapa och administrera parter i PLM2020
• Uppdatera och underhålla befintliga verktygssatser vid förändringar och uppdateringar
• Fungera som teknisk support till verkstaden som hanterar utrustningen fysiskt
• Säkerställa att arbetet följer etablerade arbetssätt, processer och kvalitetskrav
• Kommunicera med interna gränssnitt och externa kunder via Teams, telefon och e-post på svenska och engelska
Exempel på utrustning som hanteras:
• Hydraulik
• Handverktyg
• Flödesmätare
• Laserutrustning
• Kablage
• Mätsonder
Om dig
Du är en strukturerad och noggrann person med ett starkt kvalitetsfokus. Du trivs i en stödjande roll där teknik, administration och samarbete går hand i hand. Du arbetar metodiskt, följer överenskomna arbetssätt och har lätt för att samarbeta med olika funktioner i organisationen.
Du är kommunikativ och känner dig trygg i dialog med både kollegor och externa kontakter, även i en internationell miljö.
Viktigt för tjänsten
• Erfarenhet av arbete inom industriell verksamhet
• God systemvana, gärna inom SAP
• Meriterande med erfarenhet av PLM2020
• Förmåga att arbeta strukturerat och kvalitetsmedvetet
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Detta är ett konsultuppdrag med start 16/2 2026 och som sträcker sig till 31/8 2026. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Sofia Gillberg via sofia.gillberg@adecco.se
Ersättning
Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Sofia Gillberg Jobbnummer
9689740