Siemens Energy söker en Teknisk Support!

Adecco Sweden AB / Supportteknikerjobb / Norrköping
2026-01-16


Visa alla supportteknikerjobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-01-16

Om tjänsten
Siemens Energy söker nu en medarbetare till Tools & Instrument - Instrument- & Verktygsservice. Avdelningen levererar verktyg och instrument till projekt som omfattar både nyinstallation av turbiner och serviceuppdrag. Verksamheten hanterar årligen cirka 3 000 ordrar, och all kalibrering sker i Siemens Energys eget ackrediterade laboratorium.

I rollen blir du en viktig del av den tekniska supportfunktionen och bidrar till att säkerställa att rätt instrument och verktygskit levereras med korrekt innehåll, i rätt tid och enligt högt ställda kvalitetskrav.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Skapa och underhålla utrustnings- och verktygsstrukturer i SAP
• Skapa och administrera parter i PLM2020
• Uppdatera och underhålla befintliga verktygssatser vid förändringar och uppdateringar
• Fungera som teknisk support till verkstaden som hanterar utrustningen fysiskt
• Säkerställa att arbetet följer etablerade arbetssätt, processer och kvalitetskrav
• Kommunicera med interna gränssnitt och externa kunder via Teams, telefon och e-post på svenska och engelska

Exempel på utrustning som hanteras:

• Hydraulik
• Handverktyg
• Flödesmätare
• Laserutrustning
• Kablage
• Mätsonder

Om dig

Du är en strukturerad och noggrann person med ett starkt kvalitetsfokus. Du trivs i en stödjande roll där teknik, administration och samarbete går hand i hand. Du arbetar metodiskt, följer överenskomna arbetssätt och har lätt för att samarbeta med olika funktioner i organisationen.

Du är kommunikativ och känner dig trygg i dialog med både kollegor och externa kontakter, även i en internationell miljö.

Viktigt för tjänsten

• Erfarenhet av arbete inom industriell verksamhet
• God systemvana, gärna inom SAP
• Meriterande med erfarenhet av PLM2020
• Förmåga att arbeta strukturerat och kvalitetsmedvetet
• God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift

Detta är ett konsultuppdrag med start 16/2 2026 och som sträcker sig till 31/8 2026. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Sofia Gillberg via sofia.gillberg@adecco.se

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adecco Sweden AB (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se

Kontakt
Business Manager
Sofia Gillberg

Jobbnummer
9689740

Prenumerera på jobb från Adecco Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Adecco Sweden AB: