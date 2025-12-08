Servitris / Servitör på anrika Åkerblads i Tällberg
2025-12-08
Åkerblads Gästgiveri, Hotell & Spa är en familjeägd hotellverksamhet belägen i vackra Tällberg, Dalarna. Gården har sedan 1400-talet varit i familjen Åkerblads ägo & idag arbetar 19:e - 22:a generationen Åkerblad tillsammans med ett starkt 50-manna team för att ge gästen en minnesvärd upplevelse. Upplevelser är vårt nyckelord, det är vad vi förmedlar till gästen från det att hen checkar in tills dess att hen längtar tillbaka till Siljans glittrande vatten. Vårt mål är att leverera en unik produkt vilket avspeglar sig inte bara i de anrika lokalerna utan även i hotellets 73 st. gästrum där alla är personligt inredda & inget rum är det andra likt. Vår restaurang arbetar med lokalt producerade råvaror & personliga smaker, för såväl konferensgäster som för weekendgäster. Hotellet är idag klassificerat med fyra stjärnor & har siktet inställt på ständig utveckling där kvalité & service är ledorden.
Servitris/Servitör, 1 tjänst, extra anställning
Dina arbetsuppgifter...
Som Servitör/Servitris ingår du i ett team som arbetar för att serva och tillgodose våra gästers höga krav.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att servera mat och dryck till såväl lunch som till middagsgäster. Luncherna erbjuds buffé- & tallriksservering & middagarna är helt dominerande av vår ständigt uppdaterande A'la Cartemeny.
I din tjänst ingår förberedelser och återställning av matsal, såsom uppdukning, diskning putsning osv. Det förekommer även viss barverksamhet och det viktigaste av allt, att få våra fantastiska gäster att trivas.
Kompetensprofil...
Ni har arbetslivserfarenhet av A'la Carteservering och god kännedom om viner.
Era viktigaste egenskaper domineras av god samarbetsförmåga, att vara en viktig del i ett sammanfogat team. Samt att även kunna arbeta snabbt och prioriterande med kvalitetsöverensstämmande resultat på ledningens krav.
Vi lägger stor vikt på personkemi, yrkesstolthet och ert intresse för att leva med branschens ständiga utveckling.
Information...
Vi söker just dig och erbjuder en extra anställning.
Tjänsten ställs till förfogande från dags datum. Det viktigaste för oss är att vi finner rätt medarbetare och därför är vi flexibla i startdatum. Vi tillämpar intervjuprocessen från det att ansökningarna börjar tillkomma oss, därmed kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du sänder din ansökan till oss via mail, restaurang@akerblads.se
, märk ansökan med; Servis/extra. Vid frågor som berör tjänsterna är du varmt välkommen att kontakta oss, på +46 (0)247-508 00.
Vi ser att ni sänder er ansökan innan den 7/1.
Varmt välkommen med er ansökan och hoppas ni kommer att trivas i vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: restaurang@akerblads.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis-extra". Arbetsgivare Åkerblads i Tällberg AB
(org.nr 556156-1027)
Sjögattu 2 (visa karta
)
793 70 TÄLLBERG Kontakt
Murray Greenhill restaurang@akerblads.se 0247-50800 Jobbnummer
9632518