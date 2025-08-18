Servitris/Restaurangmedarbetare - Heltid, centrala Örebro
2025-08-18
Om tjänsten
Cleverex Bemanning söker nu, på uppdrag av vår kund, en servitris/restaurangmedarbetare till en populär pub och restaurang i hjärtat av Örebro. Här blir du en del av ett härligt team som tillsammans skapar oförglömliga upplevelser för gästerna. Tjänsten är en heltidstjänst med start enligt överenskommelse.
Du erbjuds
En spännande heltidstjänst i en levande och uppskattad pubmiljö
Ett härligt team med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschenDina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar och servera mat och dryck
Ge personlig och professionell service till våra gäster
Arbeta i baren när det behövs
Hjälpa till med förberedelser, dukning och städning
Bidra till en positiv stämning både för gäster och kollegorProfil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från restaurangbranschen och som brinner för att ge gästerna det lilla extra. Du är en social och serviceinriktad person som gillar att arbeta i ett högt tempo och trivs i en miljö där mycket händer. Eftersom restaurangen är en uppskattad mötesplats med många stammisar är det en fördel om du tycker om att bygga relationer och skapa en familjär känsla för gästerna. Du är en lagspelare som alltid bidrar till den goda stämningen, samtidigt som du är självgående när det behövs.Övrig information
Omfattning: Heltid 100%
Arbetstider: Med utgångspunkt från 14:00 - 23:00
Tjänsten tillsätts löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Rekryteringsprocessen sker via Cleverex Bemanning och vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. Ersättning
Fast lön
