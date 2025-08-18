Servitris/Restaurangmedarbetare - Heltid, centrala Örebro

Cleverex Bemanning AB / Servitörsjobb / Örebro
2025-08-18


Publiceringsdatum
2025-08-18

Om tjänsten
Cleverex Bemanning söker nu, på uppdrag av vår kund, en servitris/restaurangmedarbetare till en populär pub och restaurang i hjärtat av Örebro. Här blir du en del av ett härligt team som tillsammans skapar oförglömliga upplevelser för gästerna. Tjänsten är en heltidstjänst med start enligt överenskommelse.

Du erbjuds
En spännande heltidstjänst i en levande och uppskattad pubmiljö

Ett härligt team med engagerade kollegor

Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen

Dina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar och servera mat och dryck

Ge personlig och professionell service till våra gäster

Arbeta i baren när det behövs

Hjälpa till med förberedelser, dukning och städning

Bidra till en positiv stämning både för gäster och kollegor

Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från restaurangbranschen och som brinner för att ge gästerna det lilla extra. Du är en social och serviceinriktad person som gillar att arbeta i ett högt tempo och trivs i en miljö där mycket händer. Eftersom restaurangen är en uppskattad mötesplats med många stammisar är det en fördel om du tycker om att bygga relationer och skapa en familjär känsla för gästerna. Du är en lagspelare som alltid bidrar till den goda stämningen, samtidigt som du är självgående när det behövs.

Övrig information
Omfattning: Heltid 100%
Arbetstider: Med utgångspunkt från 14:00 - 23:00

Tjänsten tillsätts löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Rekryteringsprocessen sker via Cleverex Bemanning och vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "996".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cleverex Bemanning AB (org.nr 559082-0287), https://cleverex.se/

Jobbnummer
9463779

