Bartender till sommaren på Grand Halmstad

Stadshotellet I Hässleholm Aktiebolag / Servitörsjobb / Halmstad
2026-06-07


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Grand Halmstad söker bartender med service erfarenhet för sommarsäsongen!
Vill du arbeta i en livlig och serviceinriktad miljö i sommar? Grand Halmstad söker nu en bartender för perioden 1 juli till början av augusti. Med viss fortsatt arbete framåt om båda parter vill.
Vi letar efter dig som har erfarenhet av serviceyrket och trivs i ett högt tempo där gästens upplevelse alltid står i centrum. Tidigare erfarenhet av bar eller servering är meriterande.
Som bartender hos oss kommer du att:

Servera drycker från vår nya bar

Samt bistå servisen med servering av mat

Ge gäster ett professionellt och trevligt bemötande

Arbeta tillsammans med ett engagerat team i en dynamisk miljö

Vi söker dig som är:

Serviceinriktad och ansvarstagande

Stresstålig och flexibel

En lagspelare med positiv inställning

Vi erbjuder en rolig sommar i en härlig arbetsmiljö med trevliga kollegor och god stämning.
Låter det som något för dig? Skicka din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen till Grand Halmstad!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-04
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7658962-2039986".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stadshotellet I Hässleholm Aktiebolag (org.nr 556278-9221), https://careers.roomrepublic.se
Stationsgatan 44 (visa karta)
302 45  HALMSTAD

Arbetsplats
Room Republic

Jobbnummer
9951224

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