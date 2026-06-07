Är du redo att ta nästa steg inom försäljning?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Gnesta Visa alla säljarjobb i Gnesta
2026-06-07
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Exaltera Marketing söker nu nya säljare till vårt växande team med utgångspunkt från Gnesta.
Vi arbetar på uppdrag av välkända företag inom energi- och teknikbranschen och söker personer som vill utvecklas i en roll där kundkontakt, resultat och personlig utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Som säljare hos oss arbetar du ute på festivaler, marknader, event och i stadskärnor där du möter kunder ansikte mot ansikte. Du representerar starka varumärken och hjälper kunder att hitta elavtal och tjänster som passar deras behov.
Arbetet är socialt, varierande och passar dig som gillar att träffa nya människor och arbeta mot tydliga mål.
Vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidstjänst
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Utbildning och kontinuerlig coachning
Utvecklingsmöjligheter inom företaget
En arbetsplats där framgång uppmärksammas
Hos Exaltera Marketing arbetar vi i ett högt tempo med stort fokus på laganda och motivation. För att uppmärksamma goda prestationer arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva vinster.
Vi tror på att skapa en arbetsmiljö där det ska vara både roligt och utvecklande att gå till jobbet.
Vi söker dig som
Är social och kommunikativ
Har en positiv inställning
Är målmedveten och driven
Vill utvecklas inom försäljning och kundbemötande
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Det viktigaste för oss är att du har rätt attityd, vilja att lära dig och ambitionen att lyckas.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt från Gnesta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: gnesta@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
646 34 GNESTA Jobbnummer
9951222