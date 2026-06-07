Säljare sökes till Exaltera Marketing - Flen
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2026-06-07
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Vill du ha ett arbete där du får träffa människor varje dag, utvecklas inom försäljning och ha möjlighet att påverka din egen inkomst? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Exaltera Marketing söker nu fler drivna säljare till vårt team med utgångspunkt från Flen. Vi arbetar på uppdrag av etablerade företag inom energi- och teknikbranschen och hjälper kunder att hitta smarta och fördelaktiga lösningar genom personlig försäljning.
Om rollen
Som säljare hos oss arbetar du på festivaler, marknader, event och i stadskärnor där du möter kunder direkt. Du representerar välkända varumärken och får möjlighet att utveckla dina färdigheter inom kommunikation, försäljning och kundbemötande.
Du blir en del av ett team som präglas av högt engagemang, stark gemenskap och en vilja att ständigt utvecklas.
Vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning
Arbetstider måndag till fredag, 09.00–18.00
Säljutbildning och personlig coachning
Möjlighet att avancera inom företaget
Prestera och bli belönad
Vi tycker att framgång ska uppmärksammas. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där våra medarbetare kan vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva vinster.
Hos Exaltera Marketing kombinerar vi tydliga mål med en positiv arbetsmiljö där man stöttar varandra och har roligt tillsammans.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är social och tycker om att skapa nya kontakter
Har en positiv inställning och hög energi
Motiveras av att nå mål och utvecklas
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Tidigare erfarenhet inom försäljning är meriterande men inget krav. Vi söker framför allt personer som har rätt inställning och en stark vilja att lyckas.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt från Flen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: flen@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
642 32 FLEN Jobbnummer
9951223