Bli en del av Exaltera Marketing - Säljare i Strängnäs
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Strängnäs Visa alla säljarjobb i Strängnäs
2026-06-07
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Vill du arbeta i en roll där du får träffa människor, utvecklas inom försäljning och samtidigt ha goda möjligheter att påverka din egen lön? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Exaltera Marketing söker nu fler säljare till vårt team med utgångspunkt från Strängnäs. Vi arbetar på uppdrag av några av Sveriges största och mest etablerade företag inom energi- och teknikbranschen och söker personer som vill vara med på en spännande tillväxtresa.
Om jobbet
Som säljare representerar du välkända företag och möter kunder direkt på festivaler, marknader, event och i stadskärnor. Genom personliga möten hjälper du kunder att hitta rätt elavtal och andra lösningar inom energi och teknik.
Arbetet är socialt, varierande och passar dig som gillar att skapa nya kontakter och arbeta i ett högt tempo.
Det här får du hos oss
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidstjänst
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Säljutbildning och löpande coachning
Möjligheter till vidare utveckling inom företaget
En arbetsplats med höga mål och stark gemenskap
Vi tror att framgång blir roligare när den delas med andra. Därför arbetar vi i team där man stöttar, inspirerar och motiverar varandra.
Vi arrangerar även regelbundna säljtävlingar där du kan vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva vinster som belöning för goda prestationer.
Vi söker dig som
Är utåtriktad och kommunikativ
Trivs med att möta nya människor
Har ett driv att utvecklas och prestera
Är målmedveten och engagerad
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav. Vi värdesätter framför allt rätt inställning, energi och ambition.
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt från Strängnäs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: strangnas@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
645 32 STRÄNGNÄS Jobbnummer
9951225