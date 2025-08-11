Servitris
2025-08-11
Vill du bli en del av vårt team och jobba i vår roliga miljö? Levinskys är en restaurang som erbjuder hamburgare av högsta kvalitet, i hjärtat på Rörstrandsgatan erbjuder vi den största uteserveringen.
Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter, ta beställningar, duka av, stå i bar m.m. Vi uppskattar en person som tar på sig ansvar och är redo för att utvecklas hos oss.
Du ska vara framåt och alltid sätta gäster i första hand, en problemlösare som inte är rädd för att bjuda på sig själv.
Du ska ta egna initiativ och arbeta självständigt. Vi hjälper dig på vägen. Du ska vara stresstålig och alltid ha ett leende på läpparna.
Du behöver ha goda kunskaper i svenska eftersom det ingår kundkontakt i arbetsuppgifterna.
Varmt välkommen med din ansökan!
OBS! Tidigare erfarenhet är ett krav
Vi ser fram emot att träffa just dig:) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: levinskys.burger@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Café Levinsky AB
(org.nr 556580-0934)
Rörstrandsgatan 9 (visa karta
)
113 39 STOCKHOLM Jobbnummer
9452766