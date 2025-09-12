Servitör/servitris
Hotell & Restaurang Hovs Hallar AB / Servitörsjobb / Båstad
2025-09-12
Engagerad á la carte servitör/servitris
Vårt miljövänliga hotell söker efter passionerade och serviceinriktade servitör/servitris för kvälls servering (á la carte). Som servitör/servitris kommer du att vara en nyckelperson i att leverera en enastående mat- och dryckesupplevelse för våra gäster.
Krav och kvalifikationer:
Erfarenhet inom hotell- eller restaurangbranschen
Alkoholtillstånd är meriterande
Förmåga att leverera förstklassig service med ett leende, även under högt tryck.
Bra kommunikationsfärdigheter och förmåga att samarbeta effektivt med andra teammedlemmar.
Kunskap om mat- och dryckesmenyer samt förmåga att ge rekommendationer till gästerna.
En passion för gäst nöjdhet och att skapa minnesvärda upplevelser för varje gäst.
Tillgång till eget färdmedel då kollektivtrafik saknas
Om du är redo att ta din karriär till nästa nivå och tror att du har vad som krävs för att bli en del av vårt team, skicka in din ansökan idag.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vår familj!
Kontakta: alicja@hovshallar.com
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
