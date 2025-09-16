Servis till julbord på Sävargården
2025-09-16
Blå Huset hotell Umeå AB driver idag sju verksamheter. Vi har skapat koncept och upplevelser som med sin höga kvalitet kan konkurrera med världens bästa hotell och restauranger. Vi erbjuder starka koncept med uppseendeväckande arkitektur och design.
I vår familj finner du våra två hotell, Stora Hotellet och U&Me, vår konferensanläggning P5, vår restaurang Gotthards krog, hantverksbageriet Kulturbageriet, Fika! och den anrika herrgården Sävargården.
Tack vare våra satsningar har vi byggt starka varumärken med högt satta ambitioner, satsningar som under åren uppmärksammats och drivit intresse både för oss och Umeå. Så vill vi fortsätta framåt och då ska sägas att ingenting av det vi har gjort eller vill göra hade varit möjligt om vi inte bars upp av alla genuina, passionerade medarbetare som älskar att ge varje gäst, såväl Umeåbor som tillresta besökare, en personlig och minnesvärd upplevelse.
Servis till julbordet på sävargården
Allt sedan Sävargården flyttades till sin nuvarande plats på Gammlia i Umeå under 1920-talet så har maten och värdskapet haft en stor betydelse för herrgården. I sin första form så användes huset för kaffeservering av den lokala hembygdsföreningen. Under tidens gång så utvecklades verksamheten och under mitten av 1900-talet så huserade Fru Sigrid Holmström i huset och var då en av människorna som satte Västerbotten på den gastronomiska kartan. Hennes arv bär vi med oss idag och det vill vi förmedla till alla våra gäster med mat och värdskap grundat i tradition och omtanke. Julbordssäsongen närmar sig med stormsteg och vi behöver förstärka vår personalstyrka med ytterligare matsalspersonal. Du som jobbar hos oss får möjlighet att jobba i en historisk och unik miljö där yrkesstoltheten genomsyrar verksamheten. Vi söker inför julen extra serveringspersonal till vårt julbord på sävargården, dvs 27 november till 21 december. Det är viktigt att du som person tycker om att arbeta i högt tempo och har en bra serviceanda. Sist men inte minst är du en person med stort lösningsfokus, alltid med ett leende på läpparna.
Tjänsten avser arbete i servisen
Du kommer att utföra allt vanligt förekommande arbete inom servis
Arbetet avser olika tjänstgöringsgrader men med visstidsanställning under 27 november- 21 december
Arbetstiderna varierar, det finns pass på dagtid, kvällstid samt helger.
Lön enligt avtal.
Har vi träffat rätt? Skicka in ditt cv och personliga brev till jobb@blahuset.nu
, senast 30/9
