Servicevärd till BB/förlossning
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Städarjobb / Växjö Visa alla städarjobb i Växjö
2025-09-29
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Sjukhusvård i Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
På kvinnokliniken är vi ca 280 anställda. Kliniken består av en integrerad BB/förlossningsavdelning och en gynekologisk avdelning. Vidare finns ett flertal barnmorskemottagningar, gynekologiska mottagningar, abortmottagningar, en sex- och samlevnadsmottagning (Sesam) och ungdomsmottagningar i länet.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som servicevärd har du en varierande och viktig roll där du stöttar både patienter och vårdpersonal för att säkerställa en smidig och trivsam vårdmiljö.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att sköta patientköket, förbereda inför måltider och fika, hämta och lämna matvagnar samt servera måltider till patienterna. Fylla på material, hantera avfall samt städning och smittskyddshantering.
Arbetstiderna är rotation mellan dag, kväll och natt. Helgtjänstgöring ingår också.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett smidigt förhållningssätt och trivs med att arbeta i en servicefunktion på avdelningen. Arbetet ställer höga krav på flexibilitet, då vi arbetar inom akutverksamheter där tempot kan förändras snabbt. Du behöver vara anpassningsbar och ha lätt för att ställa om när situationen kräver det.
Det är också viktigt att du är prestigelös och bekväm med att hantera en bred variation av arbetsuppgifter, både enkla och mer komplexa. Du ska även ha goda kunskaper i svenska språket och kunna uttrycka dig tydligt i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom service, lokalvård eller vård och omsorg.
ÖVRIGT
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Anställningen kan komma att förlängas efter augusti 2026.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
HR-konsult
Nina Fogde nina.fogde@kronoberg.se 0470-58 97 07 Jobbnummer
