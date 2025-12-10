Servicetekniker till stor modern bilverkstad
2025-12-10
Här får du arbeta som servicetekniker i en av Sveriges största och mest moderna bilverkstäder, där din kompetens gör verklig skillnad för både kunder och kollegor.
Vad erbjuder vi?
En central roll i ett av landets största servicecenter för premiumbilar
En arbetsplats som satsar på trivsel, teamwork och utveckling
En tydlig introduktion och stöttande handledare när du börjar
En stark företagskultur med fokus på feedback, delaktighet och gemenskap
Möjlighet att växa i en organisation som expanderar och där kvalitet står i centrum
Detta är en möjlighet att ta plats i ett sammanhang där professionalism, struktur och kundfokus är avgörande - och där du blir en nyckelperson i att hålla verksamheten rullande. Mer information om företaget ges vid personlig kontakt.
Vem söker vi?
Minst 2-4 års erfarenhet som servicetekniker inom bilbranschen
B-körkort (krav)
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet från en premiumverkstad
AC-certifikat och högvoltsutbildning är ett plus
Du är en noggrann, ansvarstagande och lagorienterad person som trivs med tydliga rutiner och högt tempo. Du gillar att ta ansvar, samarbeta med andra och bidra till en trygg och positiv stämning i verkstaden. Din yrkesstolthet och servicekänsla märks i allt du gör, både gentemot kunder och kollegor.
Vad innebär rollen?
Genomföra service och reparationer enligt bokade uppdrag
Arbeta med allt från bromsbyten och oljebyten till planerade servicejobb
Prova och kvalitetssäkra fordon efter utfört arbete
Samarbeta tätt med teamledare och kollegor i ett välorganiserat flöde
Bidra till en säker och effektiv verkstadsmiljö med fokus på kundnöjdhet
Rollen är praktisk och teamorienterad, du är en viktig del i att varje bil lämnar verkstaden i toppskick. Här arbetar du i ett kompetent team med stark sammanhållning, i en miljö som uppmuntrar lärande och utveckling. De arbetar med
Tjänsten är en heltidsanställning med placering i södra Stockholm. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till torsdag mellan 07:00 och 16:30 samt fredagar 07:00 till 14:00. Start sker i februari-mars 2026 eller enligt överenskommelse. Bakgrundskontroll genomförs enligt företagets policy. Företaget har en tydlig och ansvarsfull drogpolicy, de värnar om en trygg och säker arbetsmiljö där droger och alkohol inte förekommer.
Intresserad?
Skicka in din ansökan snarast! Vi ser fram emot att läsa din ansökan. Vid frågor om tjänsten hänvisar vi till ansvarig rekryterare, Matilda Dahlin.
Om 2Complete
Om 2Complete

2Complete är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i Stockholm. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och har lång erfarenhet av att matcha rätt kandidat med rätt arbetsgivare. Vårt fokus ligger på individen - både kundens och kandidatens behov står i centrum. Genom ett personligt engagemang och en trygg process hjälper vi företag att hitta rätt kompetens och människor att hitta rätt arbetsplats.
