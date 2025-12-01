Servicetekniker inom industrin
21Activa Bemanning & Rekrytering AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Håbo Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Håbo
2025-12-01
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 21Activa Bemanning & Rekrytering AB i Håbo
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Järfälla
eller i hela Sverige
Om tjänsten Vi söker nu en servicetekniker till en av våra industrikunder i Bålsta. Start omgående, fast månadslön och möjlighet till anställning direkt till kund inom en snar framtid.
Du kommer tillsammans med din kollegor ansvara för att driften fungerar hos vår kund. Kunskap inom ånga, hydraulik och elektronik är meriterande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Installation och driftsättning: Installera och driftsätta ny hårdvara, inklusive komplexa maskiner och tekniska system.
• Underhåll och service: Genomföra regelbundet och förebyggande underhåll för att säkerställa maskinernas driftsäkerhet.
• Reparation och felsökning: Diagnostisera och åtgärda fel på maskiner.
• Dokumentation: Skriva rapporter om utfört service- och reparationsarbete.
• Teknisk dokumentation: Läsa och förstå tekniska ritningar, specifikationer och manualer samt uppdatera dessa vid behov.
Kvalifikationer och Krav UtbildningAdekvat utbildning inom industri, el eller mekanik
Viktiga färdigheter
• Teknisk kompetens: Djup kunskap mekanik, ånga, el samt styrsystem.
• Problemlösningsförmåga: Förmåga att snabbt identifiera och lösa komplexa tekniska problem.
• Självständighet och samarbetsförmåga: Kunna arbeta både självständigt och som en del av ett team.
• Kommunikation: Tydligt kunna förklara tekniska problem och lösningar samt kommunicera professionellt.
• Noggrannhet: Följa säkerhetsföreskrifter och branschregler.
• Språk: Svenska och Engelska i tal och skrift är ett krav.
• B-körkort
Om arbetsgivaren Ditt självklara val!Vi på 21Activa har över 30 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering.
Med fokus på lager, logistik, transport, produktion och administration hjälper vi företag i Stockholm, Uppsala, Roslagen och Mälardalen att hitta rätt kompetens.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som står för trygghet och engagemang. När våra medarbetare mår bra skapas de bästa resultaten för våra kunder.
Hur du ansöker Varm välkommen med din ansökan som vi vill ska innehålla ett cv anpassat för den här tjänsten, ett löneanspråk samt ett möjligt startdatum. Ersättning
Månadslön Enligt vårt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 21Activa Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559313-8133) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anja Lowndes 0852016400 Jobbnummer
9623649