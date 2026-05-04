AB Benzlers är en ledande producent och leverantör av transmissionsutrustning för industrin. Produktprogrammet omfattar olika typer av växlar, motorer och domkrafter. Benzlers har en 80-årig kompetens inom detta område och har en stark position i Skandinavien, tack vare dess höga kvalitet och lokal produktion. Benzlers ägs sedan 2010 av den internationella koncernen Elecon Engineering Company Limited. Benzlers marknadsför sina produkter och tjänster till de nordiska länderna, Benelux, Tyskland, Frankrike och Italien genom dotterbolag och genom sitt huvudkontor i Helsingborg.
SERVICETEKNIKER
Arbetsuppgifter
För att uppfylla vår målsättning att expandera inom service behöver vi förstärka vår serviceavdelning med ytterligare en servicetekniker. Du kommer att arbeta med reparation och service av industriella växlar och elmotorer i Helsingborg samt ute hos våra kunder i Skandinavien. Du måste vara beredd på att göra snabba utryckningar för en eller flera dagar med mycket kort varsel. Det kan även bli aktuellt med beredskap på vardagar och helger.
Kvalifikationer
3-5 års erfarenhet av mekanisk service.
Minst 2 års erfarenhet av fältservice.
Svetskunskaper och utbildning i "heta arbeten".
Goda kunskaper i kugg och lagerteknik samt öppna transmissioner.
Erfarenhet inom elektromekanisk service, som elmotorservice, frekvensomriktare.
Erfarenhet av montering och uppriktning av motorer, växlar, pumpar etc. ute hos kund.
Truckkörkort.
Körkort (B)
Meriterande:
Kunskaper inom Microsoft Office samt affärssystemet Oracle.
Färdigheter i ritningsläsning.
Det är viktigt att Du kan arbeta självständigt och att Du har hög social kompetens.
Benzlers huvudkontor finns i fräscha moderna lokaler i Helsingborg, med fri parkering. Vi har kollektivavtal och erbjuder vår personal bland annat flextid, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt andra personalförmåner.
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sänd därför gärna in din ansökan med CV och personligt brev redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: career@benzlers.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Benzlers
(org.nr 556043-6007), http://benzlers.se
Porfyrgatan 7 (visa karta
)
254 68 HELSINGBORG
För detta jobb krävs körkort.
Servicechef
Jonny Martinsson jmartinsson@benzlers.com 0730371868
