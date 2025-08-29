Servicerådgivare till Möller Bil Strängnäs
2025-08-29
Vi söker nu en ny medarbetare till Möller Bil Strängnäs. Gillar du att arbeta med personlig service, kundbemötande och att leverera med hög kvalitet kanske det är dig vi söker i rollen som servicerådgivare?
Vi spenderar över 90 000 timmar på arbetet - och vi tycker att den tiden ska vara meningsfull. På Möller Bil handlar meningen om att utvecklas - både själva och tillsammans med våra kunder och kollegor. Bilbranschen genomgår stora förändringar, som elektrifiering och digitalisering, och vi på Möller Bil är mitt i denna spännande resa. Vår vision, "Dare to move", handlar om att våga ta klivet in i framtiden och våra servicerådgivare har en viktig roll i denna förändring.
Om tjänsten
Som servicerådgivare hos oss är du länken mellan kunden och verkstaden. Du har daglig kontakt med kunder och ger service genom att lyssna på deras behov och därefter ge råd, gällande reparationer, underhåll och service av fordon. Rollen innebär att du är vårt ansikte utåt mot kunden samt att du är med och planerar den dagliga produktionen i verkstaden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Hantera tidsbokningar för service och reparationer samt planera verkstadsarbete
• Ge kunden information om pris, skapar kostnadsförslag och offert
• Fördela det dagliga arbetet på en verkstad och säkerställer att rätt arbete utförs
• Hantera garantiärenden och har kontakt med försäkringsbolag vid behov
• Hantering av fakturor och dagligt faktureringsarbete
• Förstå vikten och säkerställa att alla kunder är nöjda med servicen vi erbjuder.
• Vara lösningsorienterad och ge kunderna bästa tänkbara rådgivning för korrekt vägledning.
Vi erbjuder dig
• En trygg anställning med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och många andra personalförmåner
• Kontinuerlig utbildning för att utvecklas i din roll
• Stora möjligheter att utvecklas vidare inom företaget
• Ett självständigt arbete i en spännande och expansiv organisation
• En arbetsplats med en stark kultur som kännetecknas av vår värdegrund: Öppen och Ärlig, Omtänksam, Initiativrik och Tydlig
• En arbetsplats certifierad som ett Great Place To Work
Vårt mål är att bli en av nordens bästa arbetsplatser! Läs mer om hur det är att arbeta på Möller Bil och våra förmåner på vår hemsida.
Din kompetens
• B-körkort med behörighet för manuellt växlad bil
• Gymnasieutbildning
• Tidigare erfarenhet från arbete inom service där kundkontakt är en naturlig del av arbetet
• Dator- och systemvana samt goda administrativa färdigheter då du dagligen arbetar i flera komplexa system
• God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift
Som person person är du öppen, inlyssnande och kommunikativ i ditt bemötande och har lätt för att skapa och bibehålla goda kontakter, både med kunder och medarbetare. Du ska trivas med att ha kundens behov i fokus och precis som dina kollegor ge kundservice i toppklass.
Du är lösningsfokuserad, ansvarstagande och målfokuserad samt har lätt för att följa processer och rutiner och har inga problem med att planera ditt arbete, och omprioritera om situationen kräver det. Du delar gärna med dig av din erfarenhet och kunskap till andra och ser fördelar att kunna arbeta både självständigt och i team.
Vi vill göra varandra bra på arbetsplatsen och att det ska vara kul att gå till jobbet och här är allas bidrag viktiga!
Mer om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar sex månaders provanställning.
Du är varmt välkommen med din ansökan senast den 2025-09-21. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen har passerat. Observera att vi endast tar emot ansökningar via ansökningsformuläret på vår hemsida (mollerbil.se/lediga-tjanster).
Denna rekrytering sker helt genom Möller Bils försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Välkommen till Möller Bil Strängnäs!
Möller Bil Strängnäs ingår i Möller Bil Sverige som är återförsäljare med fullserviceanläggningar för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda och VW Transportbilar. Vi har idag verksamhet på 13 orter i Mälardalsområdet samt Göteborg och ca 700 medarbetare. Möller Bil ägs av norska Møller Mobility Group, ett familjeägt företag och ett av nordens största bilföretag. Företaget har verksamhet inom import, återförsäljning och finansiering. MMG har ca 4300 medarbetare i Norge, Sverige och Baltikum. Under 2024 omsatte Möller Bil Sverige drygt 3,6 miljarder SEK. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Möller Bil Sverige AB
(org.nr 556298-7510), https://mollerbil.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Möller Bil AB Kontakt
Servicechef
Sofia Bodner sofia.bodner@mollerbil.se 0152-26486 Jobbnummer
9481741