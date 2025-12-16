Servicemedarbetare - vikariat
Högskolan i Halmstad, Verksamhetsstöd / Städarjobb / Halmstad Visa alla städarjobb i Halmstad
2025-12-16
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan i Halmstad, Verksamhetsstöd i Halmstad
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Vi söker en vikarierande servicemedarbetare på 75%
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!
Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden.
Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande och innovation. I dag har vi ett brett utbildningsutbud, cirka 14 000 studenter och cirka 700 medarbetare. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i mångvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer inom Högskolans två fokusområden: Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.
Vi söker dig som brinner för att ge god service och som vill delta i Campusservice resa mot framtiden och som vill arbeta som vikarierande servicemedarbetare och husvärd hos oss på Campusservice.
Avdelningen Campusservice är en del av högskolans samlade verksamhetsstöd som tillsammans ger administration, stöd och service till utbildning, forskning och ledning. Campusservice arbetar med att utveckla och digitalisera vårt arbetssätt inom lokalservice, arbetsplatsservice och kontorsservice, samt arbetar nära akademier och verksamhetsstöd med mottot "Vi gör varandra bättre" och "Fler ska kunna mer".
Som servicemedarbetare och husvärd på Campusservice arbetar du med service i världsklass till studenter, medarbetare och besökare. Vi vill att upplevelsen av våra lokaler ska förmedla en säker, attraktiv, modern och hållbar miljö. Arbetsuppgifterna är i huvudsak att ta ansvar för servicen och lokalvården på lärosätet.
Vi riktar oss främst till dig som redan har erfarenhet inom servicemedarskap i skolmiljö. Det är viktigt att du är serviceminded och vill ta ansvar för att bidra till utveckling och digitalisering av vår campusservice och organisation.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som husvärd ingår såväl lokalservice som arbetsplatsservice och kontorsservice. Inom lokalservice handlar det om att planera, utföra, följa upp och kvalitetssäkra lokalvården på tilldelat område. Arbetsplatsservice innebär exempelvis enklare fastighetsskötsel, funktionskontroll av teknik i lärosalar och viss återställning av möbler. I kontorsservice ingår det att hantera ärenden kopplade till campusserviceområdet i vår gemensamma helpdesk, administrera beställningar mm.
Du kommer även att vara husvärd för ett tilldelat område, vilket innebär att vara avdelningens kontaktperson mot aktuell akademi eller avdelning.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:
- gymnasieutbildning eller motsvarande
- erfarenhet från serviceyrke inom lokalvård och/eller vaktmästeri
- behärskar tekniska hjälpmedel såsom dator och surfplatta för mail- och ärendehantering, digitala instruktioner etc.
- goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Viktiga förmågor
För att fungera väl och trivas i denna roll ska du som person ha/vara:
- god förmåga att ge service och få studenter och kollegor inom lärosätet att känna sig professionellt och trevligt bemötta
- vara initiativtagande och driven och kunna se vad som behöver göras och ha modet att ta eget ansvar då vi jobbar som ett team med eget ansvarsområde
- ha förmåga att arbeta självständigt, systematiskt och strukturerat
- vara flexibel och trivas med ett arbete med puls där nya situationer och behov ofta uppstår
- ha god samarbetsförmåga och kunna kommunicera på ett naturligt och okomplicerat sätt
- vara praktiskt lagd och ha ett intresse för teknisk utrustning såsom städrobotar
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med det digitala verktyget Cleanpilot. Det är vidare meriterande om du tidigare har verkat i en kombinerad roll av lokalservice, arbetsplatsservice och kontorsservice i form av husvärdsskap eller likande.
Vi fäster stor vikt vid ditt personliga och prestigelösa engagemang och din proaktivitet i att lösa uppkomna situationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker duhttps://hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/att-soka-jobb-hos-oss.html
Urval och intervju kan komma att påbörjas under ansökningstiden.Anställningsvillkor
Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan.
Önskvärt startdatum 260112 eller så snart som möjligt därefter. Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat med möjlighet till kortare förlängning om fortsatt behov kvarstår.Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.https://hh.se/om-hogskolan/fakta-om-hogskolan.html https://www.hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss
Vill du vara vår nya kollega? Välkommen in med din ansökan!
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA 2025/238". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan i Halmstad
(org.nr 202100-3203) Arbetsplats
Högskolan i Halmstad, Verksamhetsstöd Kontakt
Ulrika Kerttu 072-9773874 Jobbnummer
9646145