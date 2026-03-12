Servicedesk-tekniker
Teracom är statens bolag för säker kommunikation. I våra nät når informationen fram opåverkad. Vår styrka ligger i att alltid vara redo, i hela landet, alla dagar, dygnet runt. Med ständig beredskap ska vår infrastruktur för kommunikation stå emot allt från naturkatastrofer till cyberhot och krig. Vi hjälper våra kunder med säkra och skalbara lösningar, från traditionell radio- och tv-utsändning till framtidens digitala kommunikationsvägar. Våra kunder är inom privata och offentliga aktörer. Vårt uppdrag är avgörande för att samhället ska vara tryggt och motståndskraftigt. Vi är ett bolag med ca 450 medarbetare och finns på 50 orter över hela Sverige.
Nu söker vi en Servicedesk-tekniker till gruppen Användarstöd. Vi letar efter dig som vill bidra i en samhällsviktig verksamhet med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och robusthet.
Om tjänsten
Som Servicedesk-tekniker hos Teracom arbetar du med att ta emot och hantera interna IT-relaterade ärenden av varierande karaktär.
Användarstöd består av fem grupper som ansvarar för de applikationer och tjänster som alla Teracoms medarbetare använder dagligen. Vi hanterar även frågor och incidenter från både interna och externa användare.
Till skillnad från en traditionell first line-funktion förväntas du i denna roll själv driva, äga och lösa ärenden - ofta i nära samarbete med systemägare, specialister och ingenjörer. Vi lägger stor vikt vid din utveckling och uppmuntrar dig att växa och hitta ditt eget specialistområde.
Arbetsuppgifterna omfattar att:
• Hantera inkommande ärenden via Jira, telefon och e-post
• Installera och konfigurera datorer och mobiltelefoner
• Bidra i utvecklingen och konfigureringen av ärendehanteringssystemet
• Ansvara för inköp av diverse kontorsmaterial
• Medverka i projekt
• Kommunicera med organisationen vid incidenter
Vem är du?
Du trivs i ett mindre team med stort eget ansvar och där man tillsammans löser det som behöver lösas. Du värdesätter en prestigelös kultur, bidrar till ett gott teamklimat och ser vikten av att kollegor mår bra och utvecklas.
Vi söker dig som är lösningsorienterad, serviceinriktad och har en bred teknisk kompetens.
• Minst två års erfarenhet av arbete i Servicedesk eller liknande roll
• Grundläggande kunskaper i Active Directory
• Grundläggande kunskaper i Windows och Microsoft Office
• Grundläggande förståelse för arkitekturprinciper och molnteknologi
• Förståelse för IT- och informationssäkerhet
Övriga krav
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs:
Godkänd registerkontroll, säkerhetsprövning och bakgrundskontroll
Godkänt alkohol- och drogtest
Svenskt eller nordiskt medborgarskap
Vi erbjuder
Hos Teracom Samhällsnät får du vara med och bidra till att våra samhällsviktiga tjänster fungerar dygnet runt, året runt. Vi erbjuder en arbetsplats med stort engagemang, ansvarstagande och kompetenta kollegor.
Vi värnar om en kultur som främjar lärande, utveckling, trivsel och balans mellan arbete och fritid. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor på Kungsholmen i Stockholm, och vi tillämpar office-first.
Din ansökan
Vill du bli en del av oss? Skicka in ditt CV och personliga brev senast den 31 mars 2026. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig chef Carl Trulsson via e-post: carl.trulsson@teracom.se
