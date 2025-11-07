Service Lead Sustainability Consulting & ESG
Ramboll Sweden AB / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2025-11-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramboll Sweden AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Nyköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Om rollen
Är du en driven, erfaren och affärsorienterad konsult med passion för rådgivning, hållbarhet och ledarskap? Har du erfarenhet av att bygga starka kundrelationer? Tror du på hållbara och samskapade lösningar? Klicka på knappen "Sök nu"!
Om rollen
Som Service Lead hjälper du våra kunder att göra hållbarhet till en drivkraft för affärsutveckling och förändring. Du lyssnar in deras behov, leder projekt som gör verklig skillnad och bygger långsiktiga relationer som skapar värde för både kund och samhälle. Du har ett kommersiellt ansvar för att utveckla vårt erbjudande och bidra till tillväxt - i nära samarbete med kollegor i Sverige och internationellt. Rollen innefattar också personalansvar.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Som ledare får du möjlighet att:
Skapa affärsvärde genom att bygga relationer, identifiera möjligheter och använda ditt nätverk för att öppna nya dörrar.
Leda eller stötta våra viktigaste kunduppdrag - med ansvar för angreppssätt, kvalitet och kunddialog.
Utveckla samarbeten inom Ramboll - i Sverige och globalt - för att synliggöra vår kompetens och vinna uppdrag tillsammans.
Driva utvecklingen av vårt erbjudande inom hållbarhetsrådgivning och klimatanpassning som del av vår globala ledningsgrupp.
Driva the development of our climate resilience service offering
Leda och stötta medarbetare i deras utveckling - och skapa en miljö där människor trivs, växer och presterar tillsammans.
Som konsult får du möjlighet att:
Hjälpa organisationer att möta hållbarhetsutmaningar med lösningar som gör skillnad.
Skapa struktur i kundens hållbarhetsarbete - från analys till mål och konkreta åtgärder.
Bidra till att företag tar ansvar för mänskliga rättigheter och hållbar styrning.
Förenkla komplex rapportering och hjälpa kunder att leva upp till krav som CSRD, EU-taxonomin och andra regelverk.
Stödja beslutsfattare i att navigera inom hållbar finansiering och fatta långsiktigt kloka investeringsbeslut.
Vem är du?
På Ramboll lägger vi stor vikt vid att möjliggöra din personliga och professionella utveckling. Vi fäster större vikt vid dina individuella egenskaper, förmågor och drivkrafter än längden på ditt CV. Men för att lyckas i den här rollen tror vi att du:
Mångårig erfarenhet som senior konsult inom ESG, hållbarhetsrådgivning och affärsrådgivning
Erfarenhet och expertis från hela hållbarhets- och ESG-spektrat, inklusive exempelvis biologisk mångfald, ansvarsfullt företagande och cirkulär ekonomi
Djup kunskap och erfarenhet inom klimatfrågor, inklusive bedömning av fysiska och övergångsrelaterade klimatrisker och omställningsplaner
Utvecklad förståelse för EU-regelverken för hållbarhetsrapportering, inklusive CSRD, EU-taxonomin och EUDR
Har mycket god förmåga att bygga affärsrelationer och driva försäljning av rådgivningstjänster, med dokumenterat goda resultat
Har ett starkt kommersiellt driv och ett aktivt nätverk av potentiella kunder och affärsmöjligheter
Är en lagspelare som vill vinna tillsammans och lyfta fram det bästa vi har till våra kunder
Tycker om att leda och utveckla människor - med erfarenhet av coachande ledarskap, teamledning och kompetensutveckling
Det är ett stort mervärde om du har:
Specialistkompetens inom klimatfrågor, med fokus på klimatanpassning och resiliens, analys av fysiska och omställningsrelaterade risker samt utsläppsminskning och framtagande av omställningsfärdplaner i linje med SBTi.
Erfarenhet från branscher såsom Energi, Fastighet, samhällsbyggnad, Industri, Finansiella institutioner och investerare, VA eller Transport & Infrastruktur.
Som person ser vi gärna att du är visionär, strategisk och kommunikativ. Du har ett stort samhällsintresse och du omger dig helst med generösa, flexibla och prestigelösa personer. Nätverkande, samskapande och samarbete är självklara fokus för dig, och du inspireras av att få medarbetare att arbeta på tvären över gränser och discipliner. I ditt jobb är du välstrukturerad och har en förmåga att prioritera och planera.
Vad vi erbjuder
En dynamisk och inkluderande arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka och växa
Stora möjligheter att forma din vardag och utveckla våra erbjudanden
En kultur präglad av samarbete, innovation och hållbarhet
En arbetsplats där vi värdesätter affärsmässighet, kreativitet och engagemang
En hybridlösning på kontoret med stor flexibilitet för dig som medarbetare
Välkommen till Ramboll och Ramboll Management Consulting
Ramboll är en ledande samhällsutvecklare med 17 500 experter i 35 länder som designar framtidens städer och samhällen där människor kan må bra och utvecklas. I Sverige är vi mer än 1 800 experter på 30 kontor över hela landet. Våra grundares värderingar lever kvar genom den stiftelse som äger Rambollkoncernen. Tillsammans skapar vi nytta för samhällen, företag och människor i hela världen.
Med 700 konsulter globalt, varav 100 i Sverige, är Ramboll Management Consulting ett ledande konsultbolag inom hållbar omställning. Hos oss får du chans att utvecklas inom en stor variation av verksamhetsområden, marknadssegment och uppdragstyper. Vi arbetar med alla typer av privata och offentliga kunder, men har en särskild styrka i uppdrag där våra uppdragsgivare styrs eller påverkas av politiska beslut.
Mångfald och en bredd av perspektiv är viktigt för oss
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi välkomnar alla sökanden och eftersträvar en mångfald av perspektiv och erfarenheter.
Din ansökan
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Bifoga ditt CV och personliga brev som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Arbetsspråk är svenska och engelska. Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 2025-11-23. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
(org.nr 556133-0506)
Krukmakargatan 21 (visa karta
)
104 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Ramboll Sverige AB, Stockholm Jobbnummer
9593678