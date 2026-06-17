Projektörer inom säkerhetslösningar till Bravida Fire & Security
Ljung Kompetensförsörjning AB / Elektronikjobb / Jönköping Visa alla elektronikjobb i Jönköping
2026-06-17
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Bravida har funnits och verkat i över 100 år. Idag är man en av Nordens ledande leverantör av helhetslösningar för service och installation av el, vs, ventilation och andra tekniska funktioner i fastigheter och anläggningar. Genom välfungerande och resurseffektiva fastigheter hjälper vi våra kunder i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Bravida erbjuder energieffektiva tekniska lösningar för fastigheter, anläggningar och infrastruktur. Genom att vara din partner i varje steg, från rådgivning till projektering, till service och installation leder vi vägen mot ett motståndskraftigt samhälle. Vi skapar tekniska lösningar för en fungerande vardag och för framtiden, och med omsorg om fastigheter, människor och miljö. I flera år i rad har vi blivit rankade till en av Sveriges bästa arbetsgivare. Vi är drygt 14 000 personer som skapar stora resultat tillsammans. Läs mer om Bravida Fire & Security på www.bravida.se
Just nu driver och projektleder vi det största och mest komplexa högriskprojektet inom säkerhet i regionen och på den resan behöver vi stärka upp med ytterligare Projektörer.
Bravida Säkerhet erbjuder helhetslösningar inom teknisk säkerhet. Från projektering till installation och service av lås, larm, passersystem och kameraövervakning. Vi är ett teknikdrivet team med stark lokal närvaro, och levererar säkerhetslösningar för fastighetsägare, företag och offentlig sektor i Jönköping med omnejd.
Som projektör får du en viktig roll som arbetar med att ta fram lösningar för lås-, larm-, passage- och kamerasystem i projekteringsfasen. Under produktionsfasen tar du fram bygghandlingar och relationshandlingar innan besiktning. Du blir en del av ett projektteam där du samarbetar nära kollegor och kunden för att säkerställa att våra lösningar håller högsta kvalitet och uppfyller såväl tekniska som säkerhetsmässiga krav.
Du som söker rollen som projektör har relevant eftergymnasial utbildning inom el, säkerhet, telekommunikation eller liknande område. Du är duktig på AutoCad och har du tidigare arbetat med Elkoda och kan teleregistrering är det meriterande.
Som person är du ansvarsfull, kvalitetsmedveten, uthållig och har lätt för att samarbeta. Du är lösningsorienterad och gillar att ta egna initiativ. Du trivs med att arbeta systematiskt och har ett öga för detaljer.
Du rapporterar till Avdelningschefen och utgår från kontoret i Jönköping men kommer i pågående projekt delvis arbeta på annan ort i närområdet.
Vi förutsätter att du inte har anmärkningar i belastningsregister då våra kunder bl.a. finns inom Försvaret, Kriminalvården och Polisen. En säkerhetsprövning och bakgrundskontroll kommer att genomföras före anställning.
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 genom sitt kunnande och engagemang. Du som medarbetare är hjärtat i vår organisation, och tillsammans ser vi till att leverera tekniska lösningar med högsta kvalitet. I flera år i rad har vi blivit rankade till en av Sveriges bästa arbetsgivare. Vi är drygt 14 000 personer som skapar stora resultat tillsammans. När du växer, växer vi och din utveckling är viktig för oss. Vi tror att den viktigaste skolan är det dagliga arbetet. Här blir du en i gänget och vi vill ta hand om dig som medarbetare genom att erbjuda förmåner som friskvårdsbidrag, hälsoundersökningar, förmånliga försäkringar, subventionerad lunch och möjlighet att hyra fjällstuga.
I denna rekrytering samarbetar vi med Ljung Kompetensförsörjning AB. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum. Skulle du ha frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alternativt marcus.ljung@ljungkompetens.se
. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få en återkoppling på din ansökan.
Ljung kompetensförsörjning är en personligare rekryteringskonsult i Jönköpingsregionen som vill göra det enkelt och säkert för ditt företag att inte bara hitta, utan också attrahera rätt kompetens att vilja jobba hos just ert företag. Vi är branschoberoende och hjälper dig rekrytera kompetens, vare sig det är för en instegstjänst, specialist- eller chefsbefattning inom produktion, teknik, logistik, inköp, ekonomi, försäljning, marknad och IT. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7728609-2056913". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljung Kompetensförsörjning AB
(org.nr 559341-8568), https://www.ljungkompetens.se
Gjuterigatan 9 (visa karta
)
553 18 JÖNKÖPING Arbetsplats
Ljung Kompetensförsörjning Jobbnummer
9967367