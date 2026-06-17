Lagermedarbetare sökes till Knivsta
Pokayoke AB / Lagerjobb / Knivsta Visa alla lagerjobb i Knivsta
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Knivsta
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
• Heltid
• Arbetstider: måndag–fredag kl. 07:00–16:00
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Vi tar ej emot ansökan via telefon eller mail!Arbetsuppgifter
• Orderplock
• Hantering och sortering av varor
• Lagerarbete enligt dagliga rutiner
• Säkerställa ordning och struktur på lagret
Arbetet sker främst gåendes och innebär ett aktivt arbete under större delen av arbetsdagen.
Vad vi söker
Är du en person som gillar att hålla igång, arbeta i ett högt tempo och vara en del av ett engagerat team? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu lagermedarbetare till vår kund på södra sidan av Stockholm. Tjänsten passar dig som trivs med fysiskt arbete och vill arbeta i en varierande lagerverksamhet där noggrannhet och effektivitet är viktiga delar av vardagen.
Urval sker löpande och vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i de uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Det är inställningen som är det viktigaste på Pokayoke! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Warfvinges Väg 29 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Kontakt
Mathilda Nordlander Mn@pokayoke.se Jobbnummer
9967372