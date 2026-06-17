Larmoperatör hos Avarn Security
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Avarn Security söker nu larmoperatörer för behovsanställning med goda chanser till fast anställning!
Tjänsteställe: Stockholm Västberga
Arbetstider: Varierande dag-, kvälls- och nattpass
Tillträde: Enligt överenskommelse, inkluderar en fyra veckor lång grundutbildning på heltid
Arbetet som larmoperatör
Som larmoperatör är du hjärtat i vår verksamhet. Vår larmcentral, en av Sveriges största, hanterar över 1,6 miljoner samtal årligen och ger service till kunder från Ystad i söder till Kiruna i norr. Du kommer att hantera larm från privatpersoner och företag, exempelvis överfalls-, inbrotts- och brandlarm. Ditt arbete inkluderar även kameraverifiering, fastighetsjour och säkerhetskontroller.
Arbetet präglas av ett högt tempo, skiftande utmaningar och en dynamisk arbetsmiljö. Din insats kommer att vara avgörande för att skapa trygghet för våra kunder, våra kollegor på fältet och samhället i stort.Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
vara myndig innan du påbörjar uppdraget
gymnasiekompetens
god svenska i tal och skrift
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i en teknisk miljö med god datorvana och vana av att hantera kundkontakt per telefon. Även erfarenhet av skiftarbete, arbete i stressiga situationer eller från säkerhets- och servicebranschen, kan ses som fördelaktigt.
Varmt välkommen in med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2026-07-06.
Sök tjänsten via vår https://www.avarnsecurity.se/karriar/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=p5764
- ej via mejl. Tester kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen.
Vi värdesätter mångfald och inkludering och arbetar aktivt för en mer jämställd arbetsmiljö. Då kvinnor är underrepresenterade inom vår bransch ser vi gärna fler ansökningar från kvinnor, men självklart välkomnar vi alla kvalificerade kandidater oavsett kön.
• För att kunna anställas inom Avarn Security AB krävs att du blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag, i enlighet med Lag (1974:191) om bevakningsföretag. Ansökan till Länsstyrelsen hanteras av Avarn Security. Beroende på vilken befattning det gäller kan även en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) bli aktuell. För att kunna utreda och bedöma om du uppfyller kraven enligt respektive lagstiftning genomförs en bakgrundskontroll. Denna bedömning omfattar laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan komma från dig själv, från öppna källor eller från myndigheter. Vid prövning av lämplighet för en tjänst tillämpar vi alltid en helhetsbedömning.
Vårt erbjudande
Inom den Svenska larmcentralsorganisationen är vi cirka 200 medarbetare som ansvarar för hanteringen av ca 80 000 anslutningar, ett stort antal kamerainstallationer och en mängd olika service-/ jouruppdrag. Vi har som mål att ständigt ligga i framkant, leda utvecklingen samt bidra till en säker och stabil drift för våra kunder. En effektiv larmcentral kännetecknas främst av korta svarstider, korta larmhanteringstider samt ett trevligt och professionellt bemötande. Larmcentralerna är under kraftig tillväxt och har många spännande utvecklingsområden för framtiden. Operation Monitoring Centra ingår i den Svenska ledningsgruppen.
Vill du ha ett viktigt och givande jobb där du bidrar till trygghet och säkerhet i samhället?
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se/karriar/lediga-tjanster/
126 30 HÄGERSTEN Arbetsplats
Avarn Security(Nokas) Kontakt
Driftchef
Sami Iverborg sami.iverborg@avarnsecurity.com Jobbnummer
9967370