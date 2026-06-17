Bli vår nya lärare i åk 1-3 på Stenhammarskolan i Flen!
Flens Kommun / Grundskollärarjobb / Flen Visa alla grundskollärarjobb i Flen
2026-06-17
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VI VILL HA SVERIGES LYCKLIGASTE INVÅNARE. ÄR DU MED OSS?
I Flens kommun satsar vi på att bygga något långsiktigt. Ett samhälle där människor trivs, växer och stannar kvar. Vår nya och modiga vision, Flen – Sveriges lyckligaste kommun, är mer än bara ord. Det är en riktning vi valt tillsammans och en påminnelse om vilka vi är till för. I varje möte med en invånare, i varje beslut vi fattar, i varje vardag vi formar – ska vi tänka med hjärtat. Och det börjar med oss. Nu söker vi en behörig lärare till åk 1-3 till Stenhammarskolan.
DET HÄR BLIR DINA ARBETSUPPGIFTER
Stenhammarskolan – en F–9-skola där hjärtat slår för eleverna, med kunskap och utveckling i fokus – har cirka 650 elever och är centralt belägen i Flen. Här ser vi olikheter som en styrka och mångfald som en tillgång för både elever och personal. Vår skola ska vara en trygg, inkluderande och inspirerande plats där alla får möjlighet att utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt.
Som lärare för åk 1-3 på Stenhammarskolan kommer du att undervisa i flera ämnen, med särskilt fokus på matematik och svenska som andraspråk. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen för att skapa en sammanhållen lärmiljö för eleverna.
Din digitala kompetens är god och du använder tekniska hjälpmedel som en naturlig del av undervisningen för att göra lektionerna mer engagerande och tillgängliga. Du är självgående och strukturerad i ditt arbete, men ser samtidigt samarbete som en självklarhet. Genom att arbeta aktivt för att skapa en inkluderande och stimulerande lärmiljö bidrar du till att alla elever känner sig sedda och motiverade att lära.
Med ett relationsskapande förhållningssätt samarbetar du med elever, kollegor och vårdnadshavare för att främja elevernas kunskapsutveckling. Du är en del av ett professionellt arbetslag där samarbete och kollegialt lärande står i fokus. Du bidrar aktivt till skolans systematiska kvalitetsarbete, deltar i möten och fortbildningar, och arbetar tillsammans med dina kollegor för att ständigt utveckla undervisningen. Genom ditt engagemang och din lösningsorienterade inställning hjälper du till att skapa en skola där både elever och personal trivs och utvecklas.
FÖR DEN HÄR ROLLEN KRÄVS ATT DU:
Har lärarlegitimation med behörighet i Ma, No, SVA, Sv, So och En (Ma & SVA prioriterat) för åk 1-3.
Kan planera, genomföra och utvärdera undervisning enligt Lgr22 med tydliga mål och bedömning.
Kan använda digitala verktyg i undervisningen.
God kunskap om styrdokument, betyg och bedömning.
DET HÄR VÄRDERAR VI HÖGT:
Erfarenhet av att arbeta språkutvecklande i alla ämnen, särskilt i matematik och SVA.
DINA PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi tror att du är en person som är lugn och tydlig i klassrummet. Du skapar en miljö där alla elever känner sig välkomna och motiverade att lära sig. Du är bra på att samarbeta och trivs med att arbeta tillsammans med både kollegor och elever.
Du är flexibel och kan hantera utmaningar med humor och positivitet. Du litar på att elever och kollegor gör sitt bästa och möter varje elev med respekt och nyfikenhet.
Vi tror också att du är en person som gör undervisningen levande genom att variera dina metoder och anpassa dem efter elevernas behov. Du ser lösningar när problem uppstår och engagerar dig i elevernas utveckling, både kunskapsmässigt och socialt. Du är öppen för feedback och vill hela tiden bli bättre i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
I Flens kommun vill vi ge dig goda förutsättningar att trivas både på och utanför jobbet. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskydd – och det finns fler förmåner än så. Många av våra arbetsplatser har dessutom goda pendlingsmöjligheter. Du kan läsa mer om hur det är att jobba hos oss på kommunens webbplats: flen.se.
REDO ATT SÖKA?
Vi rekryterar kompetensbaserat och läser inte personliga brev. Ansök genom att bifoga ditt CV, eventuell intyg och besvara urvalsfrågorna. Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt i dina svar på frågorna, då dessa ligger till grund för vår bedömning. Var noga med att svara utförligt och undvik att hänvisa till ditt CV.
Vid intervju behöver du visa giltig legitimation, till exempel pass eller nationellt ID-kort. Det går även bra med körkort tillsammans med personbevis (laddas ned via skatteverket). Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz behöver du istället visa att du har giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från kravet.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Omfattning: Heltid, tillsvidare (provanställning kan tillämpas).
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2026-07-25. Intervjuer sker löpande.
Inför eventuell anställning:
Vid anställning av medarbetare i ledande befattningar, verksamhetskritiska roller, verksamheter med barn eller vid arbete i hemmet hos äldre och vuxna med funktionsnedsättning, kan arbetsgivaren begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Fackliga ombud nås via Kontaktcenter, 0157-43 00 00.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte skicka in ansökan via vårt system. Vänd dig till kommunens webbplats eller till Kontaktcenter för instruktioner.
Varmt välkommen till Flen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flens Kommun
(org.nr 212000-0332), https://flen.se/
642 81 FLEN Arbetsplats
Flen Kommun Kontakt
Rektor
Helene Ahlqvist Blomberg helene.blomberg@edu.flen.se +46157431501 Jobbnummer
9967380