Serveringspersonal

2026-01-25
Sorellina behöver utöka sitt matsalsteam med en heltid och en deltid. Vi serverar italiensk mat och dryck i en härlig bistromiljö med internationell känsla på Västra Hamngatan 20 vid Grönsakstorget. Sorellina har ca 90 platser och en 9 meter lång bardisk att umgås, äta och prata vin kring. Här erbjuds proffsighet, både kring mat och servicen till våra gäster.
Sorellina ingår i en liten familjeägd restaurangkoncern med 3 restauranger som varit verksam i branschen i över 20 år och är Visita-ansluten. Vi är en seriös och stabil arbetsgivare med bra rutiner som erbjuder en arbetsplats där man trivs! Vi har en kärna med duktig personal som har jobbat länge hos oss och behöver nu utöka personalstyrkan. Nu söker vi dig med flera års erfarenhet och med kärlek och känsla för service. Vill du bli en del av vår italienska familj? Så ansöker du
