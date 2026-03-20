Senior Technical Lead
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Senior Technical Lead hos vår kund.
Uppdragsbeskrivning Uppdraget innebär att tillhandahålla en erfaren konsult som kan leda Data Warehouse-teamet i det dagliga agila arbetet samt bidra till myndighetens fortsatta arbete med att införa och realisera den nya målarkitekturen för beslutsstöd och datahantering.
Konsulten ska fungera som Scrummaster och/eller teamledare för Data Warehouse-teamet och ansvara för att stödja teamets planering, genomförande och uppföljning av arbetet inom ramen för agila arbetsformer. Detta innefattar bland annat facilitering av sprintplanering, dagliga möten, demonstrationer och retrospektiv samt att säkerställa att teamet har förutsättningar att leverera enligt uppsatta mål.
Uppdraget omfattar även att identifiera och hantera hinder, risker och beroenden som påverkar teamets leveranser samt att stödja utvecklingsteamet i frågor relaterade till Data Warehouse, exempelvis datamodellering, ETL-processer och datakvalitet.
Som en del av uppdraget ska konsulten bidra till myndighetens arbete med att implementera den nya målarkitekturen. Detta inkluderar att säkerställa att Data Warehouse-lösningen utvecklas i linje med strategiska riktlinjer samt att identifiera möjligheter till förbättringar och vidareutveckling av befintliga lösningar.
Vidare ska konsulten kartlägga och analysera nuvarande användning av Data Warehouse och Data Lake, identifiera verksamhetsbehov samt bidra till att säkerställa att lösningarna skapar nytta för interna och externa intressenter. Uppdraget innebär också ett nära samarbete med produktägare, verksamhetsrepresentanter och andra intressenter för att säkerställa att teamets leveranser genererar verksamhetsvärde.
Konsulten ska även bidra till transparens och god kommunikation genom att löpande rapportera status, risker och rekommendationer till berörda parter, inklusive ledning och styrning. Uppdraget innefattar dessutom att stödja kontinuerliga förbättringar av teamets arbetsprocesser, arbetsflöden och leveransförmåga samt att bidra till etablering av strukturer, standarder och dokumentation som säkerställer en långsiktigt hållbar förvaltning och utveckling av myndighetens dataplattform.
Ska-krav Kompetensnivå 4 (9-12 år). Relevant civilingenjörsutbildning inom IT. Minst 10 års erfarenhet av design och implementation av dataplattformar i större organisationer (mer än 5 datakällor och 50 slutanvändare), där både Data Warehouse och Data Lake-lösningar ingått. Minst 8 års erfarenhet av Data Vault. Minst 10 års erfarenhet av ETL-verktyget Informatica, inklusive design av pipelines, felhantering och prestandaoptimering. Minst 5 års erfarenhet som uppdragsledare (projekt- eller produktledare) i datarelaterade projekt. Erfarenheten ska omfatta ansvar för att leda och fördela arbete i utvecklingsteam samt uppdrag där samverkan skett med arkitekter, verksamhetsrepresentanter och system- eller källsystemsägare. Dokumenterad erfarenhet av att i rollen som uppdragsledare, produktägare eller arkitekt presentera, förankra och kommunicera lösningar muntligt och skriftligt på svenska i samverkan med både verksamhet och IT. Flytande på svenska i både tal och skrift.
Bör-krav Dokumenterad erfarenhet av att genomföra nulägesanalyser av data- och analysverksamhet och ta fram konkreta handlingsplaner som ökat leveransförmåga, kvalitet och långsiktig hållbarhet. Dokumenterad erfarenhet av att driva införande eller vidareutveckling av målarkitektur inom dataområdet och säkerställa att operativ utveckling följer fastställda arkitekturprinciper. Dokumenterad erfarenhet av att etablera strukturer för styrning och prioritering inom Data Warehouse/Data Lake-miljöer, inklusive hantering av inflöde av nya krav och balansering mellan teknisk skuld och verksamhetsbehov. Dokumenterad erfarenhet av att ta fram och presentera beslutsunderlag för ledning inom data- och analysområdet, inklusive konsekvensanalys och rekommendationer. Dokumenterad erfarenhet av att leda team i Scrum eller annan agil process, inklusive planering, sprintar, demo och retrospektiv. Dokumenterad erfarenhet av uppdrag i offentlig sektor.
Övrig information Placeringsort: Stockholm Arbetsmodell: Distans upp till 49% Uppdragsperiod: 2026-04-20 - 2027-04-19 + 12 Uppdragsform: Konsultuppdrag eller hyrköp
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7438541-1906015".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation
111 20 STOCKHOLM Kontakt
Bhavana Repal bhavana.repal@progalaxy.se 0723263303
9811537