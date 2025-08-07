Senior System Developer
2025-08-07
Vill du arbeta med teknik som på riktigt påverkar människors vardag?
Hos oss får du ta ett helhetsgrepp om samhällsviktig systemutveckling - från affärslogik och integration till kommunikation mot taxameterenheter och bokningsplattformar. Du blir en del av ett litet men erfaret team där vi värdesätter samarbete, driv och problemlösningsförmåga.
Vi arbetar nära verksamheten och har en bred teknisk palett som sträcker sig över både nyare lösningar och äldre systemmiljöer. Tjänsten passar dig som trivs med att ta stort ansvar, har djup teknisk kompetens och vill vara med och påverka från kod till användarnytta.
Om rollen
I rollen som Senior Systemutvecklare kommer du att arbeta med utveckling och underhåll av centrala system som stöttar kollektivtrafikens infrastruktur. Du är med i hela utvecklingskedjan - från krav till leverans - och har en nyckelroll i att bygga lösningar som är hållbara, effektiva och affärsnära. Du kommer att jobba tätt med både utvecklare, testare, verksamhetsspecialister och externa parter.
Vi söker dig som är trygg i komplexa tekniska miljöer och van att analysera och bryta ner problem. Arbetet sker till stor del självständigt, men i ett team där kunskapsutbyte är centralt. Denna tjänst är placerad på vårt Huvudkontor i Solna där vi har tillgång till bl.a. gym, pool och restaurang.
Exempel på tekniska områden och arbetsuppgifter:
Systemutveckling i bl.a. C++, Scala, C# och .NET
Hantering av stora mängder affärslogik i SQL Server (store procedures)
Integration mot externa system (ex. Samplan och trafikledningssystem)
Vidareutveckling av Klar Booking samt system för debitering och fakturering
Arbete med Docker och Kubernetes (i viss utsträckning)Publiceringsdatum2025-08-07Profil
Vi söker dig som är en erfaren och självgående systemutvecklare med förmåga att sätta dig in i både tekniska och verksamhetsmässiga behov. Du trivs i komplexa miljöer och är van vid att jobba nära verksamheten - där lösningar behöver vara både funktionella och affärsmässigt hållbara. Vi ser gärna att du har en kandidatexamen inom datavetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet. I denna roll är det ett krav på att du ska behärska svenska och engelska flytande i både i tal och skrift.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 10 års erfarenhet av systemutveckling
Gedigen erfarenhet av SQL Server och arbete med stored procedures
Mycket goda kunskaper i C++
Erfarenhet av arbete i ett komplext systemlandskap med stor variation av teknologier
Tidigare arbete med integrationer mot trafik- eller ekonomisystem
God förmåga att felsöka och lösa problem självständigt
Vana att arbeta verksamhetsnära och förstå affärslogik och användarkrav
Meriterande är även:
Erfarenhet av Kubernetes och Docker
Kunskap om MFC (Microsoft Foundation Classes)
Erfarenhet av Scala eller annat funktionellt språk
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation. Ersättning
